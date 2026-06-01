21:36, 1 июня 2026

Правозащитники назвали причину давления на Белкису Минцаеву

Белкиса Минцаева. Скриншот фото https://novosibirsk.flamp.ru/firm/ehtazhi_centr_nedvizhimosti_i_ipoteki-141266769847176/otzyv-8782135

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший муж Белкисы Минцаевой, обвинивший ее в похищении младшей дочери, требовал от нее доверенность на продажу ее квартиры в обмен на опеку над детьми, сообщил правозащитный проект “Кавказ без матери”. 

Как писал "Кавказский узел", 28 мая зампредседателя правительства Чечни Ахмед Дудаев опубликовал короткое видео с Белкисой Минцаевой, которая заявила, что у нее все хорошо, и попросила не делать из ее ситуации инфоповод. По мнению правозащитницы, видео вызывает сомнения, в частности, потому, что она не сообщила близким о том, что помощь ей не нужна. В репортаже про Минцаеву на телеканале "Грозный" утверждалось, что ее семья "восстановилась", при этом подруги Белкисы сочли, что на видео она выглядит подавленной

Следком должен проверить основания для удержания Белкисы Минцаевой в Чечне, так как статья о похищении человека в данном случае не соответствует правоприменительной практике, заявила в обращении к главе Следкома России депутат Госдумы Нина Останина. Она попросила сообщить сведения о местонахождении и состоянии Минцаевой, а также добиться смягчения меры пресечения. В СК по поводу Минцаевой обратилась также депутат от партии "Новые люди" Ксения Горячева: прокуратура России сообщила ей, что  республиканскому ведомству поручено провести проверку, а прокуратура Чечни отчиталась, что обращение принято к рассмотрению. 

Преследование Белкисы Минцаевой, которую силовики в Чечне удерживали в отделе полиции как минимум полтора месяца, организовал ее бывший супруг, сообщил сегодня проект “Кавказ без матери” в своем Telegram-канале. 

Правозащитники напомнили, что Минцаева забрала к себе младшую дочь, жившую с отцом, “по ее же слезной просьбе”. Бывший муж после этого написал заявление, обвинив мать своих детей в похищении дочери. По данным проекта, бывший муж Белкисы Минцаевой никогда не работал и двигала им “чистая жадность, а не отцовская любовь”. Кроме того, он знал, к кому обратиться в силовых структурах, чтобы Минцаеву задержали: местным силовикам он на регулярной основе оказывает “разного рода мелкие услуги”. 

“Он готов был уступить Белкисе воспитание обеих дочерей, но в обмен на стоимость ее квартиры в Новосибирске”, – говорится в публикации. 

Как утверждают правозащитники, все время, пока Белкиса Минцаева находилась в РОВД, отец ее детей требовал от нее выписать доверенность на продажу ее квартиры. Белкиса “проявила твердость”, а чиновники и силовики на фоне огласки ее истории “не захотели отвечать перед начальством из Москвы” за каприз ее бывшего супруга. 

В сообщении отмечается, что с правозащитниками в это же время неоднократно связывались настойчивые “анонимные доброжелатели”: они утверждали, что Белкису “давно бы уже выпустили, если бы не огласка”.

Мужчины из регионов Северного Кавказа нередко забирают своих детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью. Особенно сложная ситуация, по данным правозащитников, в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

На Северном Кавказе ориентируются на традицию, согласно которой дети должны воспитываться в семье отца. В результате матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
