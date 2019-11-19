Новое видео подчеркнуло рутинность публичных унижений в Чечне

19 ноября 2019, 16:19

Очередной видеосюжет о "воспитательной беседе" с задержанными за употребление психотропных веществ вызвал критику у пользователей Instagram и жителей Чечни. Публичное унижение - неэффективная мера профилактики, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября в Instagram-паблике "ЧП Чечня" было размещено видео, на котором начальник Гудермесского РОВД отчитывает людей за употребление психотропных веществ и алкоголя. В октябре была опубликована видеозапись аналогичной "воспитательной беседы" в РОВД Курчалоевского района. Такие публикации унижают людей, указали пользователи соцсети и жители Чечни.

Силовики в Чечне повышают свой рейтинг в глазах властей, записывая ролики с порицаниями за употребление алкоголя и прием психотропных препаратов, при этом аптеки продолжают продавать такие препараты без рецептов, указали пользователи соцсетей. Полицейские должны проводить освидетельствование задержанных на предмет употребления запрещенных веществ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Видео с порицанием задержанных за употребление психотропных препаратов опубликовано 18 ноября в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 84,6 тысячи подписчиков. На кадрах видны по меньшей мере полтора десятка мужчин разного возраста, молча стоящих с опущенными головами в кабинете перед подполковником полиции и представителем духовенства.

"Наш глава сказал, что не допустит наркоманию в республике. Мы терроризм не оставили, теперь и наркоманию уберём. У вас нет ни одного шанса быть опорой для своих родных [принимая психотропные]. Оставьте всю эту ерунду", - говорит на видео офицер полиции, слова которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

Представитель духовенства, обращаясь к задержанным, напомнил, что за грехи детей после смерти придется отвечать их родителям. "Родители после смерти получат награду от Аллаха, если правильно воспитают своих детей. Неужели вы не любите своих родителей и хотите, чтобы в судный день они из-за вас оказались в тяжёлом положении?" – говорит богослов, перевод слов которого также выполнен "Кавказским узлом".

Автор публикации не уточнил, когда и где была сделана эта запись. Под его постом размещено, по состоянию на 16.18 мск, 67 комментариев. Авторы некоторых из них осудили тех, кто употребляет алкоголь и психотропные препараты. Другие пользователи соцсети, не оспаривая эту позицию, указали, что публичная демонстрация "воспитательных бесед" унизительна.

"Позорят, зачем так поступать, хоть в чем бы они ни провинились. У них же есть мать или жена и дети, которые [...] ни в чем не виноваты. Зачем на весь мир позорить так", - написал, в частности, пользователь idealnaya_svoloch.

"[Зачем] надо напоказ делать. Зачем позорить свой народ", - написал пользователь zaika__make_up.

Аналогичное мнение высказал житель Грозного Сулейман. "Вместо того, чтобы снимать такие ролики, полиции следовало бы больше уделять внимания пресечению поставок в республику спиртного, наркотиков, психотропных средств. А виновных в их употреблении надо по закону наказывать, а не позорить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам факт употребления спиртного "не образует состав правонарушения", поэтому задержания людей могут быть расценены как злоупотребление полномочиями, рассказала ранее "Кавказскому узлу" юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова.

Напомним, в конце 2017 года власти Чечни ввели ограничения на продажу спиртного, из-за чего некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Чечни.

В канун 2019 года силовики провели рейды в этом магазине и в домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов и профилактических бесед. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики сочли борьбу с употреблением алкоголя в Чечне способом популяризации власти.

О практике публичных порицаний и извинений в Чечне можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".