Герзельский мост на границе Чечни и Дагестана открыт после конфликта

16 ноября 2019, 03:44

Власти Чечни открыли для движения Герзельский мост на границе с Дагестаном, где тремя месяцами ранее произошел конфликт между жителями двух республик. У Чечни и Дагестана нет территориальных претензий друг к другу в этом районе, заявили представители дагестанской общественной комиссии по вопросу согласования границ.

Торжественное открытие 27-метрового моста через реку Аксай и 13-километрового участка федеральной трассы «Кавказ» в районе чеченского селения Герзель-аул состоялось 13 ноября. В нем участвовали глава Чечни Рамзан Кадыров и министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Новая автомагистраль и мост в районе границы с Дагестаном позволят значительно улучшить транспортное сообщение между двумя регионами. Местные жители и водители легкового и грузового транспорта уже смогли оценить удобства и преимущества реконструированного участка трассы и новой переправы», - сообщил представитель министерства автомобильных дорог Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

В ходе реконструкции участок трассы "Кавказ" на границе двух республик был расширен с двух полос до четырех, на нем оборудованы три развязки и пять пешеходных переходов. «Магистраль стала скоростной», - отметил сотрудник ведомства.

Строительство нового моста через реку Аксай на границе Чечни и Дагестана было начато в мае 2018 года. Длина моста составляет 227 метров, ширина – 25 метров. Его открытие позволит заметно разгрузить участок трассы "Кавказ" в Гудермесском районе Чечни, заявляют в Минавтодоре. "Новый мост – четырехполосный, в отличие от старой переправы, которая была двухполюсной и менее грузоподъемной», - сказал чиновник.

«Этот мост и трассу еще недели полторы назад закончили. Просто не открывали до сих пор - ждали начальство из Москвы и устроили торжество», - сказал местный житель Ахмад корреспонденту "Кавказского узла". В день официального открытия движения по мосту все было оцеплено, добавил он. "Проезд в сторону моста был закрыт, ни проехать, ни пройти. Открыли только после того, как все разъехались", - сказал Ахмад.

«Старый мост был раза в два короче и уже. Больше одной машины в одну сторону проехать не могло. Когда два-три грузовика оказывались на мосту, даже тряска чувствовалась. Новый (мост) больше и прочнее. Теперь и в Хасавюрт проехать, и назад стало намного комфортнее», - отметил Зайнди.

Конфликт на Герзельском мосту

За три месяца до открытия нового моста на нем произошел инцидент с участием полицейского и двух мужчин, один из которых впоследствии погиб. Информация о конфликте распространилась 17 августа: в WhatsApp появились сообщения о драке между жителями Дагестана и чеченцами на мосту у поста Герзель, в результате которой житель чеченского села Хоси-Юрт погиб при падении с моста. По данным главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, жители Чечни на машине "проскочили пост, не останавливаясь", после чего их догнали и применили силу.

Опрошенные "Кавказским узлом" чеченские активисты связали конфликт между дагестанцами и чеченцами на КПП "Герзельский мост" с напряженностью, которая возникла между двумя республиками на фоне споров о границе и спровоцированной Рамзаном Кадыровым в августе дискуссии о роли имама Шамиля. В МВД Дагестана при этом заявили, что инцидент не носил межэтнического характера.

Следственные органы возбудили после конфликта уголовное дело по статье о применении насилия к полицейскому. Согласно их данным, водитель Mercedes грубо нарушал правила дорожного движения в селе близ Герзельского моста, а требования патрульных об остановке проигнорировал: "попытался скрыться и выехал в сторону Чеченской Республики по строящейся ветке Герзельского моста". Из-за строительных работ на мосту проехать по нему на машине не получилось.

"Водитель автомобиля, не сумев проехать через него, бросил транспортное средство и скрылся, а один из пассажиров спрыгнул с края моста, получив телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Другой пассажир указанного автомобиля спровоцировал потасовку, в ходе которой неустановленный мужчина ударил по лицу сотрудника полиции, а также схватил и попытался отобрать у него автоматическое служебное оружие", - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану "Кавказскому узлу".

По состоянию на 3.00 мск 16 ноября на сайте управления СКР по Дагестану нет информации о ходе расследования этого уголовного дела.

Земельных противоречий близ Герзеля не было

Обсуждая вопросы определения границы, представители Дагестана и Чечни не выявили спорных вопросов на участке близ селений Герзель-Аул и Цияб-Цолода, рассказал член дагестанской общественной комиссии по вопросу согласования границ между республиками, историк Марко Шахбанов.

Шахбанов присутствовал на заседании по обсуждению границы с Хасавюртовским районом. "По этому участков никаких споров не было. Не было никаких предметов для спора", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По информации члена общественной комиссии, журналиста Магомеда Магомедова, земельные конфликты в районе Герзельского моста не были предметом обсуждения.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о том, как демаркация границы вызвала конфликт, где главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".