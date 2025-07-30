Боец из Волгоградской области убит на Украине

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Федор Беккер убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1266 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1265 бойцов из Волгоградской области.

7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3529 бойцов из СКФО и 3571 – из ЮФО.

В военной операции убит Федор Беккер, 1984 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Руднянского района. Подробностей биографии и гибели бойца администрация не привела, отметив лишь, что тот был убит еще 4 января "при выполнении боевой задачи".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1266 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.