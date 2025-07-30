Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

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Максим Савин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1265 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1264 бойцов из Волгоградской области.

7100 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3529 бойцов из СКФО и 3571 – из ЮФО.

В военной операции убит Максим Савин, 1999 года рождения, сообщил 28 июля в своем телеграм-канале глава Кумылженского района.

"В 2019 году убыл на воинскую службу по контракту. 11 сентября 2024 года, подписав очередной контракт с МО, отправился […] в зону проведения специальной военной операции. Служил в должности номера расчёта штурмового отряда миномётного взвода. Рядовой Савин М.С. погиб 8 апреля 2025 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1265 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.