Герзельский мост. 19 августа 2019 года. Фото Магомеда Ахмедова для "Кавказского узла".

29 августа 2019, 05:32

Чеченские активисты связывают конфликт у границы с напряженностью в отношениях с дагестанцами

Инцидент между дагестанцами и чеченцами на КПП "Герзельский мост" связан с напряженностью, которая возникла между двумя республиками на фоне споров о границе и спровоцированной Рамзаном Кадыровым дискуссии о роли имама Шамиля, считают глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев и чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни указали на закрытость информации о конфликте на границе.

Как информировал "Кавказский узел", 16 августа, по данным МВД Дагестана, 17 августа в WhatsApp появились сообщения о драке между жителями Дагестана и чеченцами на мосту у поста Герзель, в результате которой житель чеченского села Хоси-Юрт погиб при падении с моста. По данным главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, жители Чечни на машине "проскочили пост, не останавливаясь", после чего их догнали и применили силу. Жители Дагестана и Чечни указывали на опосредованный характер сведений о конфликте у границы. По словам главы дагестанского села Цияб-Цолода Атабая Абасова, дагестанские силовики полагали, что водитель автомобиля с чеченскими номерами был в нетрезвом состоянии. Он заявил, что конфликт не имел межэтнического характера. В пресс-службе МВД Дагестана также указали, что инцидент на Герзельском мосту 16 августа не носил межэтнический характер.

Некоторые жители Чечни, посетившие Дагестан после критики главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля, обратили внимание на ухудшение отношения к чеченцам со стороны некоторых жителей соседней республики. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана и Чечни сообщили, что отношения между жителями двух республик не ухудшились после слов Кадырова об имаме Шамиле.

Глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев не согласился с утверждением дагестанского чиновника и МВД об отсутствии межэтнической составляющей в конфликте у поста Герзель.

«Это все не совсем верно. Этот инцидент является последствием той напряженной ситуации, которая существует в Дагестане из-за земельных споров об Ауховском районе... Может быть, поводом могло послужить что-то иное. Но это все последствие не доверительных и откровенно натянутых отношений. Потому говорить об отсутствии взаимосвязи - это неправда. Мои источники говорили о том, что они [чеченцы] не остановили [машину], и потому произошла погоня, но таких случаев у нас в республиках бывает огромное множество, и не после каждого из них устраивают погоню, а тем более это не приводит к смерти людей», - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

До депортации вайнахов Юрт–Аух (ныне село Калининаул Казбековского района Дагестана) входил в состав Ауховского района Дагестана, а после депортации чеченцев 1944 года эта административная единица была ликвидирована. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, и вместе с этим возник вопрос отселения лакцев, которые так же, как и аварцы, были переселены на земли депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района, однако оно осталось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев, отмечается в справочном материале "Конфликт в Карамане, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов не стал исключать фактор межэтнической напряженности в конфликте на Герзельском мосту.

«Было бы глупо говорить, что последние события не сказались на наших [чеченцев и дагестанцев] взаимоотношениях. Достаточно просмотреть комментарии в соцсетях, чтобы понять, что сейчас у нас кризис во взаимоотношениях. Краснодарская перестрелка тому пример», - сказал он "Кавказскому узлу".

В ночь на 21 августа в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, его похоронили в родном селе Туршунай. Еще два человека пострадали. 23 августа суд постановил арестовать троих подозреваемых, задержанных в Сочи, а 24 августа был арестован четвертый подозреваемый. 26 августа стало известно о задержании еще одного, пятого подозреваемого. Руслан Кутаев заявил о пытках задержанных.

Жители Чечни рассказали о версиях причин конфликта у поста Герзель

Отсутствие достоверной информации относительно конфликта на посту Герзель привело к распространению всевозможных предположений, рассказал "Кавказскому узлу" житель Чечни Лечи.

"Закрытость информации об этом происшествии... служит появлению различных версий, предположений и домыслов. То говорили, что погибший был сброшен с моста, то - что он сорвался и погиб случайно, то - что он спрыгнул с моста, надеясь скрыться, и так далее. Поскольку это ЧП случилось именно после вызвавшего ожесточенные споры заявления Рамзана [Кадырова] относительно личности имама Шамиля, многие воспринимают его как основную причину произошедшего. Я тоже придерживаюсь такого мнения», - сказал он.

"Напряженность и в дагестанском, и в чеченском обществе была, и даже сейчас она в какой-то мере присутствует, и никуда от этого не деться", - полагает Лечи.

Конфликт 16 августа на Герзельском мосту произошел на фоне высказываний Рамзана Кадырова 7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, где он провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова вызвали протест у жителей и муфтията Дагестана, а также у пользователей соцсетей. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Поскольку в конфликте у поста Герзель участвовали представители с одной стороны чеченцы, а с другой - дагестанцы, это дает повод, чтобы говорить о межэтническом характере инцидента, считает житель Чечни Адлан.

«В конфликте на Герзельском мосту участвовали дагестанцы и чеченцы, хотим мы того или нет. Соответственно, напрашиваются и определенные выводы... Простое замалчивание случившегося, как это делает сегодня власть, это не выход», - сказал он "Кавказскому узлу".

"Я не верю в то, что эта стычка [на Герзельском мосту] никак не связана с той напряженностью в отношениях между дагестанцами и чеченцами. Слишком много было в последнее время негатива, чтобы не обращать на это внимания. Взаимная неприязнь и привела к той ситуации, что случилась у Герзели», - полагает житель республики Шахран.

Грозненец Султан также указал на закрытость сведений о конфликте на границе Дагестана и Чечни. «Вроде бы идет какое-то разбирательство, но делается это как-то кулуарно и закрыто. Власти, возможно, опасаются накалить ситуацию, поэтому все скрывают. Не лучше ли было бы открыто сказать людям: случилось то-то и то-то, виновен такой-то, и участники инцидента будут наказаны с учетом степени их вины? Это разрядило бы ситуацию и исключило всякие слухи и домыслы», - считает он. 

Однако некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей Чечни полагают, что конфликт у поста Герзель не связан с напряженностью в отношениях между дагестанцами и чеченцами на фоне дискуссии об имаме Шамиле.

«Мне думается, что... считать причиной случившегося возникшую напряженность между дагестанцами и чеченцами будет большим преувеличением. Человек проехал КПП без остановки, дагестанские... [силовики] организовали погоню, нагнали нарушителя у Герзельского моста, и там случилась стычка... [Силовики] исполняли свои прямые обязанности», - полагает житель Чечни Али.

«О стычке на Герзельском мосту говорили и говорят всякое, поскольку официальные власти правоохранители хранят глубокое молчание. Тем не менее люди знают, что там примерно случилось... Никаких межнациональных или межэтнических «разборок». Во всяком случае, я расцениваю это именно так», - сказал житель Грозного Умар.

Примечание:

"Тумсо указал на различие имама Шамиля и Ахмата Кадырова", "Власти Чечни усовершенствовали практику публичных извинений", "Угрозы Кадырова насторожили журналистов и блогеров".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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