Власти Чечни усовершенствовали практику публичных извинений

23 июля 2019, 14:59

Жительница Чечни Тамила Сулейманова и ее отец извинились в эфире ЧГТРК "Грозный" за то, что девушка организовала в соцсетях сбор денег на лечение несуществующего ребенка. Местные жители сочли извинения отца за действия взрослой дочери излишними. Принцип коллективной ответственности соответствует обычаям вайнахов, но извинения в телеэфире характерны только для Чечни, констатировал востоковед Ахмет Ярлыкапов.

Репортаж, озаглавленный "Аферистка зарабатывала в соцсетях под видом сборов для больного ребенка", опубликован 21 июля на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный". Авторы сюжета сообщили, что 22-летняя жительница Грозненского района Тамила Сулейманова организовала в соцсетях сбор денег от неравнодушных людей на лечение ребенка, хотя не была замужем и не имеет детей. Сама Тамила Сулейманова сообщила в эфире телекомпании, что за две недели собрала около 800 тысяч рублей.

В телесюжете с девушкой и ее отцом беседовал начальник Управления по работе с обращениями граждан администрации главы и правительства Чечни Зелимхан Истамулов. Чиновник подчеркнул на чеченском языке, что поступок Тамилы Сулеймановой позорит не только ее саму и ее отца, но и местные власти, передал корреспондент "Кавказского узла".

Девушка в эфире ЧГТРК попросила прощения у обманутых людей. "Я искренне сожалею о том, что сделала…Прошу у всех прощения за то, что так поступила", - сказала Тамила Сулейманова, пообещав вернуть все полученные деньги.

Отец девушки Зиявди Сулейманов подтвердил, что деньги будут возвращены. "Я очень опозорен, это не передать словами... Деньги отдадим… Простите меня все, кто обманут", - сказал Зиявди Сулейманов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы телесюжета отметили, что "делом Тамилы Сулеймановой теперь займутся правоохранительные органы".

Извинения родственников в эфире ТВ - особенность Чечни

Публичные извинения старших родственников – это форма тейповой ответственности у вайнахов, пояснила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Это форма ответственности у вайнахов. Она существовала испокон веков, только называлась не коллективной, а тейповой. Это был некий сдерживающий фактор для преступников, и работал эффективно. На данном историческом этапе это во всем мире воспринимается как пережиток глухой древности. Хотя мне как чеченке трудно представить, чтобы мои братья не заступились за меня в случае, если бы меня побили или убили. Трудно спорить ещё с одним фактом, что низкий уровень преступности в Чечне достигнут именно тем, что применяется эта практика семейно-тейповой ответственности", - сказала Асет Мальсагова.

Извинения отца за действия дочери не позорят его, а напротив, являются показателем его мужества, уточнил старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Публичные извинения – это форма коллективной ответственности, когда родители в ответе за действия детей. И родители, и род отвечают за то, что делает представитель этого рода. Соответственно, когда родители извиняются, они в первую очередь берут ответственность на себя, и это извинения также от всего их рода. Для отца позор только то, что сделала дочь. А извинения за это - не позор, а мужество с его стороны. Взяв на себя ответственность и извинившись, он показал, что является человеком, который принял эту неприятную ситуацию и попытался найти решение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

По его словам, практика публичных извинений соответствует адату, но извинения в эфире региональной телекомпании практикуются только в Чечне. "Адатное право предполагает коллективную ответственность и извинения родственников за действия представителя своего рода. Сейчас очень часто на Северном Кавказе люди приходят, например, к пострадавшей от аварии семье и произносят свои извинения, если виновник ДТП представитель их рода... Но в других республиках нет такой практики публичных извинений в эфире телеканала", - сказал Ахмет Ярлыкапов.

Публичные покаяния на чеченском ТВ "прочно вошли" в жизнь чеченского общества, констатировала сотрудница одной из НПО Чечни Марина. "Никто даже не задумывается над тем, как такое покаяние соотносится с нормами закона. Нарушил человек закон, так привлеките его к ответу по закону. Но нет, надо обязательно его на телевидении показать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В июне телекомпания "Грозный" показала сюжет о трех жителях Чечни, которые в эфире телеканала извинились за покупку спиртного во время праздника Ураза-байрам. Употребление алкоголя в мусульманский праздник не является правонарушением, у силовиков нет правовых оснований для порицания граждан за нарушение религиозных норм, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Житель Грозного Хасан в свою очередь счел излишним публичное извинение отца совершеннолетней Тамилы Сулеймановой. "Девушке 22 года, вполне отвечает за свои действия и поступки. Ладно, заставили ее извиняться и каяться. Зачем пожилого отца надо было выставлять на позор?" - сказал Хасан корреспонденту "Кавказского узла".

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".