Юристы раскритиковали антиалкогольную кампанию в Чечне

18 июня 2019, 02:50

Употребление алкоголя в Уразу не является правонарушением, у силовиков нет правовых оснований для порицания граждан за нарушение религиозных норм, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя публичные извинения троих жителей Чечни. Политолог Михаил Рощин и правозащитница Светлана Ганнушкина усомнились в эффективности репрессивных мер борьбы с пьянством.

Как писал "Кавказский узел", телекомпания "Грозный" показала сюжет о трех жителях республики, извинившихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника. В новостном сюжете приводятся кадры воспитательной беседы, которую проводит с молодыми людьми заместитель начальника ОВД, полковник Магомед Магомадов. Пользователи соцсетей поспорили о том, мог ли отчитывать их за нарушение религиозных норм сотрудник полиции. Из-за фактического "сухого закона" в Чечне эти молодые люди вынуждены были выехать в Дагестан, но все равно не избежали публичного осуждения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Празднование мусульманского праздника Ураза-байрам в этом году пришлось на 4-6 июня. В Чечне эти три дня были объявлены выходными днями. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы об Ураза-байраме и предшествующем празднику посте месяца Рамадан.

Сотрудники правохранительных органов не имеют права публично критиковать и порицать граждан, указал почетный адвокат России, главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев.

«Согласно статье 7 закона "О полиции", сотрудники полиции при осуществлении своих должностных полномочий обязаны соблюдать нейтральность, в том числе и в вопросах религии. Если закон не нарушен, то сотрудник полиции не вправе вмешиваться в частную жизнь гражданина», - сказал Пчелинцев корреспонденту «Кавказского узла».

В ситуации с молодыми людьми из Чечни, задержанными за употребление спиртного, он усматривает нарушение служебной этики.

«Здесь нет уголовного или административного нарушения со стороны полковника МВД, который говорил о молодых людях. Его могут привлечь только к дисциплинарной ответственности, но этого не сделают. Если он говорил оскорбительные слова в адрес молодых людей, то вступает в действие статья 152 Гражданского кодекса – «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Но если была только критика, то это не унижение достоинства», - отметил юрист.

Действия силовика нарушают право граждан на свободу вероисповедания, считает юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова.

«Фактически людей принуждают к выполнению религиозных традиций, поєтому в действиях полицейского начальства я вижу нарушение по части 1 статьи 5.26 КоАП РФ - Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него. Наказанием за такое нарушение может быть наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей», - сказала Федотова «Кавказскому узлу».

Сам факт употребления спиртного не образует состав правонарушения, поэтому задержания молодых людей могут быть расценены как злоупотребление полномочиями, отметила она.

«У полиции есть полномочия по доставлению правонарушителей и проведению профилактической работы, но в этом случае нет для этого оснований. Теоретически Чечня могла бы ввести ответственность за распитие спиртного, но в их законе об административных правонарушениях такого я не вижу», - подчеркнула Федотова.

Власти Чечни в конце 2017 года ввели ограничения на продажу спиртного, в результате некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. В канун нового 2019 года силовики провели рейды в этом магазине и в домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов и профилактических бесед. По мнению юриста, задерживая людей за покупку спиртного, силовики превышают полномочия.

В условиях фактического «сухого закона» естественно, что некоторые люди выезжают за пределы Чечни с целью выпить, отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Насколько серьезное влияние подобные публичные порицания окажут на других жителей, покажет время, считает политолог.

«То, что сделали эти молодые люди, нормально, их понять можно. Возможно они, эти молодые люди, не религиозны. Этот случай - попытка оказать моральное воздействие на население, чтобы другие так не поступали. Такая реакция во многом связана с тем, что они это сделали во время праздника, в другое время они могли и не оказаться в такой ситуации. Вообще здесь намного эффективнее будут не запретительные меры, а пропаганда здорового образа жизни. Молодежь такие меры лучше воспримет, чем меры запретительного характера», - сказал Рощин корреспонденту «Кавказского узла».

В семье задержанным молодым людям грозит жесткое порицание, но, скорее всего, без насилия, предположил политолог. «Я не готов угадывать действия их родителей, но, скорее всего, будет отцовский разговор с сыновьями. Им объяснят, что это неправильный поступок. Вряд ли дело дойдет до рукоприкладства», - добавил Рощин.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина согласна с мнением, что насилие в семье вряд ли угрожает молодым людям за такой проступок.

«Родители вряд ли будут прибегать к насилию после этой истории, будет разговор отца и сына. Но мне кажется, в этой ситуации напуганы и родители этих ребят. Когда в дело вмешивается руководство Чечни, всем становится страшно, а в страхе ничего хорошего не воспитаешь», - сказала она «Кавказскому узлу».

Правозащитница уверена, что молодые люди извинились в результате давления. Подобные репрессивные меры вряд ли будут эффективны, считает она.

«Никакие насильственные меры не приводят к положительным результатам. Общественное покаяние и внутреннее покаяние – это абсолютно разные вещи. На этих ребят надавили, их заставили, они не самостоятельно записали видео и извинились. После этого инцидента они в следующий раз будут осторожнее пить. Это не приведет к тому, что другие люди решат не выпивать», - отметила Ганнушкина.

О практике принуждения к извинениям, распространившейся с подачи Рамзана Кадырова за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".