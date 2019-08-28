Руслан Кутаев заявил о пытках задержанных в Краснодаре чеченцев

28 августа 2019, 19:50

Глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев объявил о сборе адвокатской группы для помощи чеченцам, задержанным после конфликта в Краснодаре. В сети информацию Кутаева о пытках задержанных опровергают со ссылкой на Адама Делимханова, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 21 августа в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, его похоронили в родном селе Туршунай. Еще два человека пострадали. 23 августа суд постановил арестовать троих подозреваемых, задержанных в Сочи, а 24 августа был арестован четвертый подозреваемый. 26 августа стало известно о задержании еще одного, пятого подозреваемого.

По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта, однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента. Выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о напряженных отношениях между их национальными общинами в Краснодаре. Эта напряженность усилилась из-за пограничных споров между двумя республиками и высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители дагестанской общины Краснодара.

Отец одного из задержанных в Краснодаре чеченцев заявил, что сын подвергается пыткам после задержания. Об этом сообщил глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев со ссылкой на распространенное в WhatsApp обращение мужчины.

"Появилось обращение о помощи отца одного из задержанных чеченцев в Краснодаре. Просьба ко всем, пусть он срочно свяжется со мной!!" - написал сегодня Кутаев на своей странице в Facebook.

Кутаев также записал видеосообщение с призывом к знакомым адвокатам. "Задержаны только чеченцы и эти чеченцы сейчас подвергаются насилию и пыткам. Я сейчас формирую адвокатскую группу как минимум из четырех человек. Один адвокат - мой племянник из московской адвокатуры, мне нужны еще адвокаты, только квалифицированные", - говорит на видео Руслан Кутаев.

Глава "Ассамблеи народов Кавказа" предупредил, что не готов платить большие гонорары адвокатам, но рассчитывает на тех, кто в свое время обещал прийти ему на помощь в случае необходимости. Кутаев хочет организовать для адвокатов поездку в Краснодар для защиты задержанных уроженцев Чечни.

Из слов Кутаева следует, что задержанные уроженцы Чечни в ходе конфликта защищались от нападения некой группировки, которая пользуется покровительством силовиков. При этом мотивы и детали конфликта он не озвучил.

В перестрелке между уроженцами Чечни и Дагестана в Краснодаре не просматривается мотивов межнациональной вражды, но такие инциденты неизбежно ухудшают в России отношение к выходцам из регионов Северного Кавказа, прокомментировали конфликт опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Власти Чечни вмешались в дело о конфликте в Краснодаре, как только Кутаев вызвался помочь арестованным с адвокатской защитой, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Появилось аудиосообщение, в котором неизвестный мне человек говорит на чеченском языке, что ни в какой помощи задержанные не нуждаются, никто их не пытает и права их не нарушаются, делом занимается Адам Делимханов и мол там все вопросы решаются в соответствии с законом", - написал сегодня блогер в своем Telegram-канале.

Эти слова противоречат словам отца задержанного, отметил Абдурахманов. "Отец задержанного говорит, что был на свидании с сыном, он в тяжелом состоянии и подвергается пыткам", - говорится в сообщении.

Блогер, как и Кутаев, обратил внимание, что задержаны только чеченцы, "то есть лишь одна сторона, участвовавшая в конфликте". "Я почему-то уверен, что Адам Делимханов (читай Кадыров), решил вмешаться в это дело только после реакции Руслана Кутаева. Боятся популяризации Кутаева", - заключил Абдурахманов.

Одна из версий о причинах конфликта в Краснодаре изложена в сюжете телеканала "Россия 24", опубликованном 23 августа. В сюжете высказывается предположение, что конфликт может быть связан "с переделом сфер криминального влияния".

В этом же сюжете описывается состояние одного из задержанных. "Едва переставляя ноги, с забинтованным глазом, по залу суда в сопровождении конвоя хромает один из предполагаемых участников массовой драки в центре Краснодара. В клетке силы окончательно покидают задержанного. Халилу Хамидову избирают меру пресечения", - говорит автор сюжета, не уточняя, при каких обстоятельствах Хамидов получил травмы.

На страницах Адама Делимханова в социальных сетях нет общедоступных свежих публикаций и упоминаний о судьбе задержанных в Краснодаре уроженцев Чечни.