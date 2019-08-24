Отношения национальных общин на Кубани ухудшились после слов Кадырова о Шамиле

24 августа 2019, 00:49

Убитый в Краснодаре уроженец Дагестана Ильяс Ванатов похоронен в родном селе Туршунай. Напряженность между выходцами из Дагестана и Чечни усилилась после споров из-за границы республик и высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители дагестанской общины Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", сегодня МВД подтвердило информацию источников о том, что в Сочи задержаны пять предполагаемых участников перестрелки в Краснодаре. Пользователи соцсетей подвергли чиновников критике за утверждения о том, что перестрелка выходцев из Чечни и Дагестана в центре Краснодара была бытовым конфликтом. Власти пытаются заретушировать межнациональную подоплеку инцидента, предположили они.

В ночь на 21 августа около Вишняковского рынка в Краснодаре произошел массовый конфликт с участием уроженцев Чечни и Дагестана. По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта. В то же время представители национальных общин пообещали властям Краснодара усилить работу с молодежью.

Убитого в Краснодаре Ильяса Ванатова похоронили 23 августа на родине, в Бабаюртовском районе Дагестана. В селе Туршунай, где прошли похороны, живут родители убитого, а собственной семьи у него не было, сообщил знакомый Ванатова Али.

По словам приятеля, Ильясу 6 сентября должно было исполниться 28 лет. "В Краснодар он приехал совсем молодым, лет 10 назад, работал в охране, ему нравилось. Он не пил и не курил, занимался спортом", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Али не верит, что Ильяс Ванатов мог быть зачинщиком ссоры, которая вылилась в стрельбу. "Он был доброжелательный, хороший парень - тихий, спокойный, его невозможно было довести, чтобы он кого-то избил", - отметил мужчина.

По его информации, в день убийства Ильяс после работы пошел прогуляться со своими друзьями. "Как мне рассказывали, возникла ссора, потом потасовка, а те начали стрелять. Наши побежали, получилось так, что пулю он поймал случайно среди толпы. Не он там делал замечание тем ребятам, а кто-то другой", - объяснил Али.

Мужчина отмечает, что представители дагестанской общины в Краснодаре избегают общения с представителями чеченской общины. "Сейчас время такое, даже брат брата не понимает. Недавно Кадыров сказал про нашего Шамиля, и это задевает нас, конечно. Но мы дружественный народ и стараемся не конфликтовать, а чеченцы [более] вспыльчивые", - заключил он.

У жителей и духовенства в Дагестане вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркнул, что относится с уважением к Шамилю и к дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Открытой вражды между чеченцами и дагестанцами нет, но их отношения нельзя назвать дружественными, заявил выходец из Дагестана Шамиль Алханов, живущий в Краснодаре 15 лет.

"Это не открыто все происходит - чтобы дрались стенка на стенку, такого нет, тем более в Краснодаре, где все вместе живут. Но тем не менее, мы стараемся не иметь дела с чеченцами, а они с нами", - рассказал Алханов корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина отметил, что его средняя дочь дружит с девочкой из Чечни. "Они одноклассницы, и я дочери никогда не скажу: "Не дружи с ней, она чеченка". Но мы как родители друг с другом очень прохладно общаемся, какая-то незримая стена между нами есть, даже сложно объяснить это", - сказал Шамиль.

По его наблюдениям, отношения стали еще более натянутыми на фоне высказываний и действий Рамзана Кадырова. Дагестанская молодежь чувствует это напряжение, даже если о нем не говорится в семье.

"Для чего это делается? Высказывания Кадырова видели все, ими делились в [социальных сетях]. Это в голове откладывается у молодых людей", - заявил Алханов.

Дагестанцев раздражает то пренебрежение, с каким к ним относятся некоторые чеченцы, заявил выходец из Дагестана Рамазан, живущий в Краснодаре 7 лет. Его сын стал интересоваться историей, в том числе жизнью имама Шамиля, после высказываний Кадырова. "У нас дети мало интересуются своей историей, пока это не на слуху. После того, как в сети появилось высказывание Кадырова, мой 20-летний сын стал интересоваться этой темой, его зацепили слова главы Чечни. Я уверен, что именно его слова обострили наши отношения [с чеченцами]", - сказал Рамазан корреспонденту "Кавказского узла"

Мужчина утверждает, что его родной брат был свидетелем инцидента возле Вишняковского рынка. "Он работает экспедитором на рынке, привез партию продукции. Слышал крики, видел драку, потом началась беспорядочная стрельба. Молодые люди кричали что-то про [дагестанцев], но что конкретно, он не смог разобрать", - рассказал Рамазан.

Стрельба началась после того, как молодые люди поругались. "Ранее я не слышал о таких инцидентах, драках каких-то между чеченской и дагестанской молодежью. Но что этот конфликт так прискорбно закончился, я связываю с неприязненными отношениями. Это мы, взрослые, можем держать себя в руках, а они вспыльчивые очень", - заключил мужчина.

Никаких напряженных отношений между чеченцами и дагестанцами нет, уверен заместитель председателя Лезгинского культурного центра в Краснодаре Нажмуддин Муртузов.

"Это бытовой конфликт, чистый криминал, который не имеет ничего общего с межнациональными отношениями. Мы столько лет вместе живем по соседству, нет у нас никаких неприязненных отношений", - заявил Муртузов корреспонденту "Кавказского узла".

В Краснодаре "в мире и дружбе живут" множество народностей, а конфликт между молодыми людьми произошел "из-за плохого воспитания и бескультурья", полагает он.