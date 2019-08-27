Аналитики указали на рост кавказофобии после конфликта в Краснодаре

27 августа 2019, 17:20

В перестрелке между уроженцами Чечни и Дагестана в Краснодаре не просматривается мотивов межнациональной вражды, но такие инциденты неизбежно ухудшают в России отношение к выходцам из регионов Северного Кавказа, прокомментировали конфликт опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 21 августа в Краснодаре произошел конфликт, участниками которого, по данным следствия, стали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, его похоронили в родном селе Туршунай. Еще два человека пострадали. 23 августа суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых, задержанных в Сочи, а 24 августа еще одного. 26 августа стало известно о задержании пятого подозреваемого.

По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", но пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента. Выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о напряженных отношениях между их национальными общинами в Краснодаре. Эта напряженность усилилась из-за пограничных споров между двумя республиками и высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители дагестанской общины Краснодара.

Молчание властей рождает слухи о межнациональной подоплеке конфликтов

Пока нет никаких оснований говорить, что конфликт в Краснодаре произошел из-за обострения между Чечней и Дагестаном по территориальному вопросу или тем более из-за мнения Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, считает зампред совета Ассамблеи народов России, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. "Нет сведений, что люди действительно столь озабочены этими вопросами и из-за них начинают драки", — сказала она.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В марте и апреле Чечня поставила на кадастровый учет девять крупных и несколько небольших участков спорных территорий на границе с Дагестаном, заявили члены дагестанской общественной комиссии. Власти Чечни, напротив, считают, что Дагестан в одностороннем порядке зарегистрировал за собой 300 гектаров спорных земель. Последним предметом споров стали земли вокруг башни близ села Ансалта. Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

По мнению Маргариты Лянге, все самые известные бытовые конфликты последнего времени, которые преподносились как межэтнические, получали такое толкование в большей мере из-за молчания властей. "В информационном вакууме, пока власти слишком долго согласовывают с вышестоящим начальством свою позицию и оценку, появляются "интерпретаторы", которые что-то начинают предполагать, не располагая фактами. В конфликте, к примеру, в Чемодановке власти вышли и хотя бы пытались разговаривать. А если вспомнить конфликт в Пугачеве, где одним из фигурантов была чеченская семья, то там вообще три дня все молчали. Из-за этого молчания "фонило" несколько лет. Представители чеченских общин в разных регионах высказывали мне потом обиду из-за интерпретации событий. В таких ситуациях самое главное сказать правду — что и как было. Вне исторических привязок и ненужных ассоциаций", — подчеркнула Лянге.

13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, в которой пострадали пять человек, один умер. Конфликт, согласно данным полиции, произошел на бытовой почве. Однако после него из Чемодановки и соседнего села Лопатки выехали местные цыгане, оставив около 130 домов. По данным лидера астраханской цыганской общины Григория Кузменко, 46 цыган из села Чемодановка поселились у родственников в Ахтубинске. В городе Пугачеве Саратовской области 6 июля 2013 года в результате драки был убит 20-летний десантник Руслан Маржанов. В его убийстве обвинялись 16-летний подросток из Чечни и три его брата. Они были осуждены на сроки от 3,5 года до 17 лет.

Любой конфликт или выяснение отношений между этническими группами вызывает напряжение у остального населения, заявила Лянге. "Если, допустим, в Москве происходит драка между киргизами и таджиками, то у остальных жителей разных национальностей тоже возникает напряжение. Потому что такого рода конфликты означают, что люди выпали из правового поля, и это опасно и неприятно для окружающих. Конечно, такой конфликт в Краснодаре никого не красит и не добавляет доброго отношения к народам Северного Кавказа", — отметила она.

Чтобы конфликт не отразился негативно на отношении краснодарцев к выходцам с Северного Кавказа, правоохранители должны рассказать о подлинных причинах инцидента и найти виновников, считает Маргарита Лянге. "Чтобы была видна неизбежность наказания за такие преступления. Тогда и у местного населения возникнет ощущение защищенности, исчезнет желание искать проблему в этнической принадлежности", — резюмировала она.

Межэтнический характер часто приписывается конфликтам, которые имеют совершенно иные основания, указал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Основания для конфликта могут быть самые разные. Например, соперничество групп, передел сфер влияния, конкуренция на рынках и тому подобное. Основа конфликта может быть совершенно банальной, не имеющей никакого отношения к тому, что происходит в связи с комментарием Кадырова об имаме Шамиле или чего-нибудь другого", — считает он.

У духовенства в Дагестане и у местных жителей вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркнул, что относится с уважением к Шамилю и к дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Бытовые конфликты могут перерасти в межэтническую вражду, указали эксперты

Ахмет Ярлыкапов отметил, что сейчас нет причин говорить об обострении взаимоотношений между чеченцами и дагестанцами в Краснодаре. "Отдельные критические моменты случались и раньше. Серьезных столкновений из-за последних событий нигде не было и, дай Бог, не будет", — пояснил он.

Ученый полагает, что произошедшее негативно отразилось на отношении к выходцам с Северного Кавказа. "И без этого случая общий фон в СМИ Краснодарского края в значительной мере, скажем так, антикавказский. Когда происходят такого рода события, они дают плюсы кавказофобии. Даже если в конфликт не вовлечены местные жители, так называемое "славянское население", этот инцидент способствует усилению негативного, антикавказского фона в крае", — констатировал Ярлыкапов.

Любое столкновение людей разных национальностей, разных этносов так или иначе приобретает оттенок межэтнической неприязни, полагает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "Да, в этом случае [чеченцы и дагестанцы шли] не стенка на стенку. Но когда выясняют отношения между собой люди разных национальностей, рано или поздно кто-то обязательно скажет: так это же плохой русский, татарин, чеченец, дагестанец и так далее. Посмотрите, например, на ситуацию с цыганами. Казалось бы, бытовые, социальные проблемы — женщины пристают, наркотиками торгуют. Но все завершается тем, что "цыгане — чужие, их надо выгнать", — пояснил Малашенко.

Он отметил, что в современной истории России случались конфликты, которые разрослись из бытовых в межнациональные, особенно в 1990-е годы. "Есть история, у нее есть объективные тенденции, которые порождаются многими факторами, а люди при этом являются их проводниками. Но находятся харизматики, которые заберутся на бочку и будут призывать к чему-то. Официальные лидеры тоже вели дело к конфликту — в Чечне, Ингушетии, Осетии. Лидеры, конечно, должны высказываться с осторожностью. Но все-таки провоцировали не сами лидеры, а они "подставились" под объективную общественно-политической ситуацию: где то, к примеру, границы были проведены неверно, и тому подобное", — сказал Алексей Малашенко.

Малашенко согласен с тем, что такие конфликты сказываются на ухудшении отношения местного населения к выходцам с Северного Кавказа.