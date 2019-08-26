26 августа 2019, 16:33

Пятый участник перестрелки в Краснодаре задержан в Сочи

В Адлерском районе Сочи задержан еще один мужчина, которого силовики считают участником массового конфликта у Вишняковского рынка в Краснодаре. Задержанного доставили к следователям в Краснодар.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 21 августа в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, его похоронили в родном селе Туршунай. Еще два человека пострадали. 23 августа суд постановил арестовать трех подозреваемых, задержанных в Сочи, а 24 августа был арестован четвертый подозреваемый.

Сотрудники ФСБ задержали пятого участника конфликта в пограничной зоне Адлерского района. Его уже этапировали в Краснодар, где с ним работают следователи, подозреваемому грозит арест, сообщили сегодня со ссылкой на следственные органы "Кубанские новости".

Издание публиковало видеозапись задержания молодого человека. Судя по записи, его задержали в гостинице. Отвечая на вопросы оперативников, задержанный называет свое имя, дату рождения и место рождения в одной из республик СКФО. Он также говорит, что приехал в Сочи из Краснодара "два дня назад", чтобы отдохнуть.

На сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю по состоянию на 16.25 мск 26 августа нет информации о задержании пятого подозреваемого. В пятницу, 23 августа, ведомство сообщало о задержании четверых предполагаемых участников конфликта. 

По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта, однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента.

Выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о напряженных отношениях между их национальными общинами в Краснодаре. Эта напряженность усилилась из-за пограничных споров между двумя республиками и высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители дагестанской общины Краснодара.

Примечание:

"Житель Моздока обвинил силовика в избиении", "Полицейский из Дагестана арестован после драки в Астрахани", "Супруга Аслана Иритова рассказала суду о конфликте с силовиками".

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