Арестован четвертый подозреваемый по делу о стрельбе в Краснодаре

24 августа 2019, 16:04

Суд постановил заключить под стражу на два месяца задержанного после массового конфликта у Вишняковского рынка в Краснодаре. Число арестованных по делу об убийстве и хулиганстве достигло четырех.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 21 августа в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, его похоронили в родном селе Туршунай. Еще два человека пострадали. 23 августа суд постановил арестовать трех подозреваемых, задержанных в Сочи.

"Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству следственных органов избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок предварительного следствия [два месяца] в отношении четвертого подозреваемого по делу о конфликте в Краснодаре", – процитировал сегодня ТАСС представителя краевого главка Следкома Анну Пушкину.

Эту информацию со ссылкой на следствие подтвердила и "Новая Кубань".

На сайтах Октябрьского райсуда Краснодара и управления Следственного комитета по Краснодарскому краю к 15.00 мск 24 августа не появилось информации об аресте четвертого подозреваемого.

По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта, однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента. В свою очередь, выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о напряженных отношениях между их национальными общинами в Краснодаре. Эта напряженность усилилась из-за пограничных споров между двумя республиками и высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители дагестанской общины Краснодара.

Напомним, что в январе власти Чечни и Дагестана договорились о проведении демаркации границы между республиками. После этого разгорелся ряд пограничных споров. Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Также у жителей и духовенства в Дагестане вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркнул, что относится с уважением к Шамилю и к дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.