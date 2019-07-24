Чиновники в Дагестане подтвердили принадлежность башни близ села Ансалта Чечне

24 июля 2019, 02:56

Земли вокруг башни близ села Ансалта принадлежат Чечне, сообщили глава села Гайдарбег Гайдарбегов и глава Ботлихского района Дагестана Магомед Патхулаев. Такие башни строились в Чечне для защиты торговых путей и селений, как сигнальные сооружения и жилые дома, рассказали историки Сайпуди Натаев и Амиран Урушадзе.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал "провокацией" сообщение дагестанского историка Зураба Гаджиева о том, что чеченская сторожевая башня около села Ансалта построена на территории Ботлихского района Дагестана. Даудов предложил историку "назначить время и место" для дискуссии о башне. Гаджиев пояснил, что жители села безуспешно добивались реакции властей на строительство башни. 22 июля глава Ботлихского района Магомед Патхулаев заявил, что сторожевая башня на горе Ансалта построена на территории Чечни, это на этапе закладки фундамента подтвердили специалисты и жители Болтихского района. 23 июля историк Зураб Гаджиев предложил главе Ботлихского района представить доказательства того, что комиссия из Дагестана одобрила строительство чеченской башни.

Для уточнения территориальной принадлежности места строительства чеченской башни в 2016 году выезжала комиссия с участием главы села Ансалта, специалистов по земельным вопросам и представителей местного джамаата, рассказал Патхулаев, уточнив, что жители села Ансалта также приняли участие в закладке фундамента башни.

Фундамент чеченской башни около села Ансалта Ботлихского района был построен еще в 2016 году, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 23 июля глава населенного пункта Гайдарбег Гайдарбегов.

«Когда был поставлен фундамент, в селении начали говорить, что башня строится на нашей территории. Тогда мы вместе с джамаатом села поднялись на это место. Вместе с нами был и Магомед Убайдулаев, который в начале 80-х годов прошлого века был председателем Ансалтинского сельского совета. По его словам, еще в 1982 году в село приезжал специалист из Ростова, который занимался уточнением границ. Они тогда на лошадях объездили всю приграничную территорию и на карте уточнили линию границ. И по нынешним картам, и по картам 1982 года получается, что башня построена на территории Чеченской республики», - сказал Гайдарбегов.

По его словам, работы вели жители села Кенхи (чеченское село, где в основном проживают аварцы), оттуда же привозили строительный материал.

После окончания стройки в 2018 году, по его словам, джамаат также побывал на этом месте. Сама башня располагается в 200-300 метрах от дороги, ведущей из Дагестана в Чечню. Земли, располагающие вокруг башни, практически не используются ансалтинцами, отметил он.

«Лет 20-30 назад жители нашего села и даже соседних сел поднимались на гору на сенокос. У нас земли мало и своего сенокоса нет. Тогда никто этому не препятствовал, и мы могли заготавливать там сено на зиму. Сейчас же на сенокос никто не идет. В основном люди покупают корм скотине на зиму из Бабаюртовского или Кизлярского районов», - рассказал он.

С мая по сентябрь на этих землях пасли скот по устному договору с представителями чеченской стороны, также добавил глава села.

«Наше стадо пасется в нескольких местах. Одно из них было и в районе той башни. Мы стадо сдавали чеченским пастухам и платили им за это определенную сумму. Но пасли вместе с ним и по очереди и сельчане. Так было до этого года. В этом году наше стадо паслось только два месяца. Не знаю, что точно произошло, но в итоге решили вернуть скот с того пастбища», - рассказал Гайдарбегов.

12 июля между жителями Ботлихского района Дагестана и жителями Чечни произошла потасовка. С дагестанской стороны участниками конфликта стали жители села Гагатли. По их словам, представители соседней республики без объяснений выдворили пастухов из Ботлихского района с арендованных ими приграничных пастбищ. В администрации Веденского района Чечни заявили, что конфликт носил "местечковый характер". Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев заявил, что возникновению конфликтов способствует процесс демаркации границы. Аналогичного мнения о связи конфликта с демаркационными процессами придерживаются жители Гагатли.

Сама башня в настоящее время пустуют, дверь ее закрыта, добавил он, и пояснил, что сторожевые башни чеченцы устанавливают вдоль своих границ с давних времен.

«Башня стоит на чеченской стороне. Находятся некоторые провокаторы, но на самом деле против строительства выступать у нас нет оснований. По поручению главы района мы запрашивали в Республиканском архиве Госакт 1949 года, в котором отмечены границы на этом участке. И по этому документу видно, что башня стоит на территории Чеченской республики», - пояснил Гайдарбегов.

Глава Ботлихского района Магомед Патхулаев подтвердил, что башня построена на чеченской территории. Он отметил, что по границе между муниципалитетами двух республик спорных вопрос нет, «все работы по уточнению границ давно закончились».

«Были сделаны спутниковые снимки, воздушные. Специалисты пешком прошли по приграничной зоне. Никаких спорных вопросов нет. Не нужно создавать напряженные ситуации. Ни к чему хорошему это не приводит», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней.

Башня служит как указатель на границе

Стилизованная боевая башня на приграничной с Дагестаном территории является указателем для обозначения границы Чечни, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Веденского района республики. По его словам, башня расположена в отдалении от населенных пунктов и служит указателем для туристов.

«Никакого особого предназначения у этой башни на границе нет. Это как указатель границы - интересна будет туристам, что едут со стороны Дагестана в нашу сторону или отсюда в направлении горного Дагестана. Ее заложили еще в 2016 году, тогда и из Ансалты приезжали наши соседи, и из Макажоя с нашей стороны местные жители были. Все было нормально. В конце прошлого года закончили строительство, и никаких споров по сей день по этому поводу не возникало. Она стоит на территории Чечни», - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что ближайшими к дагестанскому селению Ансалта, в нескольких километрах от окраины которого находится башня, являются чеченские населенные пункты Макажой и Садой.

«Садой – заброшенное село. Оно находится примерно в четырех километрах от селения Ансалта в Ботлихском районе и входит в Макажойское сельское поселение. Расстояние от Макажоя до Ансалта – семь километров», - сказал он.

Постройка могла стать "Башней дружбы"

Жители Чечни сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что возведение башни на границе республик не освещалось широко в СМИ. По их словам, стилизованные под средневековые боевые башни комплексы имеются в разных районах Чечни.

«В свое время боевые башни возводились нашими предками на границах в качестве сторожевых, а также как боевые и жилые комплексы в населенных пунктах. Сейчас у нас стало модным строить подобия таких башен в самых разных местах – на въездах в города, на границах районов, в приграничным зонах и других местах. Национальный музей в Грозном, к примеру, тоже выстроен как башенный комплекс. В первую очередь это привлекает туристов», - сказала местная жительница Малика.

«Репортажей на телевидении или в газетах на эту тему, насколько я знаю, не было. Особого значения таким вещам никто не придает, пока это не становится предметом споров или каких-то конфликтов. Построили, чтобы интересно было туристам, кто туда в горы поднимается. Ну и чтобы видно было, где заканчивается наша территория, и начинается Дагестан», - считает житель Веденского района Сайд-Магомед.

«Если бы строительство этой башни на границе широко освещалось, организовали бы торжественное открытие с участием жителей Ботлихского и Веденского районов, думаю, сегодня никаких спорных моментов не было, а эту башню можно было бы назвать «Башней дружбы». Закрытость этой темы теперь сделала ее башней раздора», - высказал своем мнение местный житель Ваха.

Чеченские башни отличались по назначению

Чеченские башни активно воздвигались в Средние века вплоть до XVII века на стратегически важных дорогах, прежде всего Великого шелкового пути, и предназначались для охраны караванов и путников, а также для обороны от внешних врагов. Наряду с этим башни были и жилыми комплексами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доцент кафедры истории народов Чечни Чеченского государственного университета Сайпуди Натаев.

«Кавказский хребет - это территория, рядом с которой пролегали важные торговые и военные пути. Основная задача башен, которые строились в малодоступных местах - охрана дорог и защита от внешних врагов. Чеченские башни бывают трех типов. Первые - это боевые башни, которые имеют свои разновидности. Наряду с крупными оборонительными башнями имелись сторожевые башни, которые были меньше по размерам. Кроме того, сооружались сигнальные башни. У всех у них была одна функция - защита от врага. Ставились сторожевые башни в особенности на важных стратегических пунктах, преимущественно на дороге Великого шелкового пути. Их задачей была охрана и безопасность путников. Это в районе Аргунского ущелья, на перевале Тусхарой, на границе с восточной Грузией и в Дарьяльском проходе. Хотя о том, кто контролировал последний, сейчас идут споры. К XVII веку чеченцев вытеснили кабардинские князья. Существует восемь чеченских тейпов, у которых в названии присутствует слово «коу» - ворота. Среди них был тейп «Ке», который проживал на границе с восточной Грузией. На территории этого тейпа есть башня, название которой переводится как «Девять ворот». Это очень редкая сторожевая башня. Вероятно, в районе расселения этого тейпа проходило большое количество караванов, поэтому была выстроена столь крупная башня», - рассказал он.

По его словам, помимо боевых башен имелись также жилые дома аналогичной формы.

«Большая часть (таких башен) имела три или четыре этажа. Первые два этажа служили для хозяйственных целей и там держали скот. Третий этаж - жилой. А четвертый - резерв главы семьи для гостей. В Галанчожском районе есть остатки таких жилых помещений, некоторые из них были площадью 40-50 квадратных метров. А в Никарое даже до 100 квадратных метров. Так как они строились из камня, то их невозможно было сжечь», -пояснил Натаев.

Также, по его словам, существуют и комплексы боевых и жилых башен вместе с хозяйственными постройками, подобные средневековым цитаделям и замкам.

«Впереди стояли сторожевые башни. Они укрывают жилые сооружения. Среди них в комплексе Никарой есть и самая высокая сохранившаяся жилая башня в шесть этажей. Такого рода сооружения были на западе, юго-западе и юге горной Чечни. На юго-востоке Чечни рядом с озером Казенойам есть комплекс оставшихся 86 боевых и жилых башен Хой. Его предназначение - оборона от аварских ханов», - рассказал Натаев.

По данным историка, остовы некоторых башен были сооружены еще в первом тысячелетии до нашей эры, но строительство самих башен прекратилось к XVII веку.

«В Ингушетии башни перестали сооружать позже - к XVIII веку. Потому что они позднее стали переселяться на равнину», - отметил Натаев.

Своеобразные башни на Северном Кавказе связаны с военно-политической обстановкой

Большинство сохранившихся в горной Чечне башен относится к XVI – XVIII векам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доцент Южного федерального университета, кандидат исторических наук Амиран Урушадзе.

«Традиции постройки подобных укреплений существуют и в других регионах Кавказа: Сванетии, Кахетии, Осетии, Дагестане, Балкарии и Ингушетии. Часть башен первоначально строилась как оборонительные сооружения, которые защищали храмы христианских миссионеров. В Чечне башни использовались, прежде всего, как семейное жилье. Чаще всего жилые башни насчитывали три этажа - первый этаж для скота, на втором размещалась семья и горел священный очаг, третий использовался как кладовая», - рассказал он.

По словам Урушадзе, постепенно назначение башен менялось.

«В эпоху позднего Средневековья (XV–XVI вв.) в Чечне начинают активно строить боевые башни. При этом они выполняли различные функции. Боевые башни, расположенные на возвышенностях, составляли сигнальную систему оповещения о военной опасности. Сторожевые башни несли караульную службу у мостов и на перекрестках дорог. Многие чеченские башни стали частью настоящих замковых комплексов, таких как Кирда-Бавнаш, крепость Васеркел и другие», - рассказал он.

По мнению Урушадзе, архитектурный облик многих горных селений в Чечне связан с постоянной "военно-политической турбулентностью".

«Кавказ постоянно находился в ситуации военно-политической турбулентности. Нашествия иноземных завоевателей сменялись внутренними междоусобицами и набегами. Это во многом определило архитектурный облик многих горных селений», - отметил он.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации границы назвала участок около села Ансалта одной из восьми крупных спорных территорий на границе с Чечней.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".