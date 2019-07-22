Жители Гагатли связали конфликт из-за пастбищ с демаркацией границы Дагестана и Чечни

22 июля 2019, 02:16

Жители селения Гагатли Ботлихского района считают, что конфликт на арендованном на территории Чечни пастбище возник в связи с демаркационными процессами на границе. Катализатором инцидента послужил конфликт под Кизляром, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля между жителями Ботлихского района Дагестана и жителями Чечни произошла потасовка. О ней рассказали жители Дагестана. По их словам, представители соседней республики без объяснений выдворили пастухов из Ботлихского района с арендованных ими приграничных пастбищ. В администрации Веденского района Чечни заявили, что конфликт носил "местечковый характер", а президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев заявил, что возникновению конфликтов способствует процесс демаркации границы.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней.

Жители села Гагатли рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что занимаются главным образом разведением крупного и мелкого рогатого скота, а также пчеловодством. Из-за недостаточного количества пастбищ они вынуждены арендовать земли в соседней Чечне.

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2018 года, в селе Гагатли проживают 3732 человека.

Инцидент на пастбище 12 июля возник по вине людей, которые выступали посредниками в договоренностях об аренде, сказал 21 июля корреспонденту "Кавказского узла" житель Гагатли Магомед.

По его словам, чеченцы приехали и назначили срок, в течение которого пастухи должны были покинуть пастбища. Теперь пастухам негде пасти несколько тысяч голов мелкого рогатого скота, которые остались без пастбищ. "Сейчас им придется их (баранов) или продавать, или место найти (для выпаса)", - сообщил Магомед.

По его словам, жители села летом и зимой арендуют пастбищные земли в различных районах Дагестана и в соседней Чечне.

"Зимой они покупают где-то в Кизляре, а летом поднимаются сюда... Покупают где-то у чеченцев, у цумадинцев или (уходят) куда-то в Цунтинский район", - рассказал Магомед.

Большинство жителей села занимаются разведением скота, и недостаток пастбищных земель является одной из ключевых проблем для местных жителей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Гагатли Абдул.

По его словам, сельчане вынуждены арендовать пастбищные земли у соседней Чечни, однако в этом году столкнулись с проблемами.

По мнению Абдула, проблемы с арендой пастбищ начались после событий в Кизляре. "До этого никаких проблем не было. Не было случаев, (когда) вот эти чабаны не отдавали деньги [за аренду]. Они решали между собой - или в конце (сезона), или в начале (сезона) отдавали", - сообщил он.

Он отметил, что сезонная выплата за выпас одной головы мелкого рогатого скота составляет 150 рублей.

По его словам, люди, которые выступали посредниками при аренде чеченских земель, сообщили пастухам, что они должны покинуть арендованные земли, и "это не от них зависит, это сверху".

Абдул полагает, что людям, которые выступали посредниками между арендодателями и дагестанскими пастухами, было сказано разорвать устные договоренности об аренде пастбищ. "А посредники ничем там не смогут помочь, (если) сказали: "Уберите их (пастухов)", - пояснил местный житель.

Инцидент связан с процессами демаркации границ между Чечней и Дагестаном, в частности, со случаем в Кизляре, считает местный житель Ахмед.

По его словам, люди, выступавшие посредниками между пастухами-гагатлинцами и арендодателями, получили приказ не пускать впредь дагестанских пастухов на чеченские земли даже в качестве арендаторов.

"Говорят - за Кизляр", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом он отметил, что сейчас никаких конфликтов между жителями Гагатли и чеченцами нет.

Местный житель Мурад рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него тысяча голов мелкого рогатого скота, и он пасет его на пастбищных землях близ Гагатли. По его словам, эти земли относятся к селу, и жители пасут там свой скот за определенную плату. Однако он подчеркнул, что пастбищных земель катастрофически не хватает, а поголовье скота в селении растет.

"У нас маленькая (пастбищная) земля. Там места нет для всех чабанов, поэтому они покупают земли", - отметил он.

Поголовье мелкого рогатого скота в селении значительно увеличилось, земли для выпаса не хватает, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Камал.

Сейчас чабаны, которых прогнали с арендуемых территорий, ищут пастбища, общее число поголовья, которое они привели - десять тысяч овец, рассказал он.

"Есть соседнее село Анди. У них больше места, чем у нас. Если даже одного человека они оставят, например, то тоже какая-то помощь получается", - отметил он.

Камал подтвердил, что инцидент с чабанами произошел из-за недопонимания между посредниками и "теми, кто стоит выше них". По его словам, пастухи договорились с одними посредниками об аренде пастбищ, но потом к ним пришли другие люди, которые заявили, что они должны прекратить выпас овец и вернуться в Дагестан. При этом, по словам Камала, аналогичная ситуация сложилась и в других приграничных селах, где жители Дагестана арендовали пастбища у чеченской стороны.

(Дополнение "Кавказского узла" от 09.00 мск 22.07.2019: Сельчане не стали рассказывать, как именно произошел конфликт. "Кавказский узел" не располагает и доказательствами версии о том, что кто-то из чеченских чиновников распорядился прогнать дагестанских чабанов с пастбищ. При этом сотрудник администрации Веденского района Чечни рассказал 16 июля, что пастухи из Ботлихского района неофициально, на условиях устных договоренностей с жителями Чечни, которым выплачивали определенные суммы, пасли свой скот на землях Веденского района. "[В начале июля] представители местной администрации предупредили пастухов о том, чтобы они увели свой скот обратно. Большинство из них так и поступили и оставили свои точки", - сообщил он. Жители Веденского района в свою очередь рассказали о традиционно хороших отношениях с соседями из Ботлихского района.)

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".