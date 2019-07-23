Историк Гаджиев поспорил с дагестанскими чиновниками о чеченской башне

23 июля 2019, 12:52

Дагестанский историк Зураб Гаджиев предложил главе Ботлихского района представить доказательства того, что комиссия из Дагестана одобрила в 2016 году строительство чеченской башни около села Ансалта. Главе села Гаджиев указал на противоречия в его высказываниях о спорной территории. Пользователи Facebook поддержали историка.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал "провокацией" сообщение дагестанского историка Зураба Гаджиева о том, что чеченская сторожевая башня около села Ансалта построена на территории Ботлихского района Дагестана. Гаджиев пояснил, что жители села безуспешно добивались реакции властей на строительство башни, которое закончилось в декабре 2018 года. Башня построена на территории Веденского района Чечни, это на этапе закладки фундамента подтвердила дагестанская комиссия, возразил 22 июля глава Ботлихского района Магомед Патхулаев.

Для уточнения территориальной принадлежности места строительства чеченской башни в 2016 году выезжала комиссия с участием главы села Ансалта, специалистов по земельным вопросам и представителей местного джамаата, рассказал Патхулаев, уточнив, что жители села Ансалта также приняли участие в закладке фундамента башни.

Зураб Гаджиев 22 июля выразил сомнение в озвученной Магомедом Патхулаевым версии. На своей странице в Facebook член Общественной комиссии по уточнению границ Дагестана и Чечни предложил продемонстрировать "фотографии названного события и документы об образовании якобы какой-то комиссии якобы в 2016 году".

"Невозможно представить, чтобы не было того и другого при условиях изображаемой им торжественности столь незаурядного для района события. (Да и зачем они нужны, если он считал, что стройка идет в Чечне.) Или он хочет заверить, что чеченская сторона о всех стройках в районе докладывает Патхулаеву и приглашает для одобрения его комиссию? Очень сомневаюсь", - написал историк.

Само заявление главы Ботлихского района Зураб Гаджиев счел запоздалым. "Информировать население - служебная задача, которой надо было заниматься раньше. А не после того, как люди уже полгода пишут письма на имя главы республики, обращения к общественности и едва ли не президенту РФ", - заявил активист.

Жители села "неоднократно писали обращения" к чиновникам в Махачкалу по поводу построенной башни, рассказал 22 июля "Кавказскому узлу" Зураб Гаджиев. "И, уже видя полное попустительство чиновников, которые обещали встречи, но не проводили их, вот сейчас попросили меня это [сообщение] выложить", - сказал он.

Гаджиев сопроводил публикацию фотокопией датированного 8 февраля обращения к главе Дагестана и спикеру парламента Дагестана, в котором глава Ансалтинского сельсовета Гайдарбег Гайдарбегов указал на противоречия в исторических документах, призвав пересмотреть решение властей от 1958 года и вернуть сельсовету территории, переданные селу Ансалта в 1937 году.

"Копия пять месяцев назад направлялась и Патхулаеву, ответа не было по сей день, ввиду чего для оповещения общества люди вынуждены были обратиться ко мне", - пояснил активист.

Сегодня Зураб Гаджиев раскритиковал и заявление самого Гайдарбега Гайдарбегова, который заявил 22 июля, что башня построена на территории Чечни.

В 1982 году с участием председателя сельсовета Магомеда Убайдулаева в селе проводились "плановые работы по уточнению границ", заявил Гайдарбегов. "В декабре 2018 года мы вместе с ним, вместе с местным джамаатом, представителями сельской молодежи поднялись в горы, где он показал на месте границы между селом Ансалта и Чеченской Республикой. По меткам, уточненным в 1982 году, башня построена на территории соседней республики", - привело 22 июля слова Гайдарбегова РИА "Дагестан".

Гаджиев разместил на своей странице в Facebook изображение карты, датированной 1956 годом, согласно которой село Ансалта находилось на территории Дагестанской АССР на значительном удалении от границы республики.

Под двумя записями Гаджиева опубликовано, по состоянию на 12.50 мск, 20 комментариев. Авторы некоторых из них раскритиковали позицию чиновников, а пользователь Muhammad Nurmagomedov со ссылкой на жителей Ансалты подтвердил слова историка.

"Можно было бы считать, что вот, мол, Зураб "хайпует", как некоторые говорят, на самом деле я позвонил своим знакомым из этого села, они подтвердили все сказанное Зурабом", - написал он.

Комментариев от Магомеда Патхулаева и Гайдарбега Гайдарбегова относительно сообщений Зураба Гаджиева пока не поступало.

Напомним, что в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации границы назвала участок около села Ансалта одной из восьми крупных спорных территорий на границе с Чечней.

В Единый госреестр недвижимости внесены сведения лишь о двух из 27 границ между регионами СКФО - границе Карачаево-Черкесии с Краснодарским краем и границе Чечни с Северной Осетией, сообщил 28 января Росреестр. Ведомство напомнило, что власти регионов должны утвердить границы до 2021 года.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".