Московские аналитики прокомментировали делимитацию армяно-азербайджанской границы

26 апреля 2024, 07:59

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Делимитацию границы нельзя назвать "сдачей территорий" со стороны Армении, за основу берутся советские карты, которые представляют единственно легитимные данные о линии границы, утверждает доктор географических наук Алексей Гуня. Азербайджан действует с позиции силы, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Как информировал "Кавказский узел", госкомиссии Азербайджана и Армении договорились 19 апреля о согласовании северного участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. Под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Жители приграничных сел Тавушской области вышли на акции протеста, к ним присоединились оппозиционеры в Ереване и других городах страны. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы. Оппозиционеры и жители приграничных сел назвали этот процесс односторонней уступкой Еревана.

Процесс, который происходит на армяно-азербайджанской границе нельзя назвать демаркацией, поскольку советская граница восстанавливается лишь там, где Азербайджан терял территории. Во-вторых, демаркация должна выполняться после установления дипломатических и экономических отношений, и в третьих – Армения принимает решения под угрозой применения к ней силы, что противоречит международному праву, заявил 21 апреля автор блога на "Кавказском узле" "Политическая география Южного Кавказа" в заметке "Пашинян сдал новые армянские территории. В Баку будут требовать еще". Блогер заявил, что Ереван согласился на демаркацию под давлением третьих стран и что советские карты утратили актуальность. Также он опубликовал карту, на которой привел советские границы, а также участки, на которых ведется демаркация.

Процесс по делимитации армяно-азербайджанской границы нельзя назвать "сдачей территорий", отметил старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня. "За основу берутся советские карты, разграничивающие Азербайджан и Армению. В этом случае они представляют единственно легитимные данные, где должна пролегать граница", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Делимитация границы проходит с некоторыми элементами демаркации на местности (только в зонах наибольшего соприкосновения), добавил он. "На карте вроде бы все так, как и на советской топокарте. Следует только отметить, что населенные пункты в советское время не были этнически однородными. Например, в селении Ашаги Аскипара, отмеченным как азербайджанское село, стояла церковь (по данным советской топокарты)", – пояснил Гуня.

Демаркация происходит на наиболее важных для Армении участках, например, на тех, где проходит дорога в Грузию, подчеркнул Гуня. "Поскольку дорога важна для Армении, и она несколько раз пересекает границу, то необходимо прояснить ее статус и обеспечить безопасность движения. Демаркация, которая приведет к изменению советских границ – один из путей обеспечения статуса и обеспечения движения по этой дороге. Он не самый эффективный, поскольку потребует уступок Азербайджану в других местах. Но в настоящий момент, вероятно, наиболее быстрый", – сказал аналитик.

Гуня опроверг мнение о том, что демаркация и делимитация должны происходить в условиях уже установленных дипломатических и экономических отношений. "Это необязательно. Уровень дипломатических и других отношений может быть весьма разным", – пояснил он.

Он усомнился, что Армения действует под угрозой применения по отношению к ней силы. "Без решения пограничных вопросов дорога Армения-Грузия (в тех местах, где она захватывает территорию Азербайджана) будет находиться в опасности. Однако нельзя сказать, что действия властей Армении – это действия под угрозой применения силы. В данном случае процесс делимитации и демаркации вызван больше прагматическими вопросами развития Армении, где важную роль играет транспортная связанность", – подчеркнул Алексей Гуня.

Полноценное развитие данного участка как для Армении, так и для Азербайджана возможно только на основе сотрудничества между двумя странами, что сейчас вряд ли возможно, отметил он.

Если Армении удастся решить конфликт с Азербайджаном, то она может рассчитывать на более широкую вовлеченность в западные блоки, указал Гуня. "Принесет ей это выгоду или нет – это другой вопрос", – добавил он.

Демаркация границы проводится Азербайджаном с позиции силы, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. "Азербайджан пользуется поддержкой Турции, поэтому ситуация складывается непростая", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что демаркация границы может проводиться до установления полноценных дипломатических отношений. "Демаркация может проходить как после установления полноценных дипломатических отношений, так и до этого", – заметил Дандыкин.

После демаркации границы ее может не признать Франция, активно выступающая в поддержку Армении, считает он. "Но зато их вполне признает Турция. Да и Франция может признать – Алиеву же сейчас простят практически все", – считает Дандыкин.

Напомним, на фоне демаркации армяно-азербайджанской границы в Армении проходят протесты. Они начались в Тавушской области 19 апреля, когда власти двух стран договорились о делимитации границы. В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

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