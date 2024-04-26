Эльнур Гасанов добился частичного удовлетворения требований и прекратил голодовку

26 апреля 2024, 06:22

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов прекратил сухую голодовку по настоянию соратников после того, как ему были возвращены изъятые записи выступления в суде.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Оппозиционер объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту. Защита требует перевода активиста под домашний арест. 23 апреля Гасанов отказался от лекарств, предложенных ему в связи с резким падением давления. Вечером 25 апреля соратники сообщили, что Гасанов два дня не выходил с ними на связь, а его родственника вызывали на встречу с руководством СИЗО.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Эльнур Гасанов поздно вечером 25 апреля добился частичного выполнения своих требований, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” член президиума ПНФА Мамед Ибрагим. По словам политика, Гасанов сам позвонил ему из СИЗО, чтобы проинформировать об этом.

«Эльнур Гасанов сказал, что одно из его требований полностью выполнили - ему вернули отобранные сотрудниками СИЗО 18 апреля записи на 11 листах - текст, который он готовил для выступления в суде. Со стороны начальства изолятора ему были предоставлены заверения, что судебный процесс над ним будет объективным, а это означает, что он будет освобожден, поскольку все доказательства против него сфабрикованы. Администрация просила его прекратить голодовку, поскольку сухая голодовка подвела его к опасной черте. Действительно, Эльнур потерял силы, его голос был едва слышен, порой из трубки доносился хрип. Я со своей стороны передал просьбу руководства партии, товарищей по партии и мою личную, - прекратить голодовку. Сначала он не соглашался, поскольку вопрос с его освобождением оставался открытым, но мне в итоге удалось убедить его прекратить голодовку», - рассказал Ибрагим корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли заявил корреспонденту «Кавказского узла», что акцию Гасанова можно считать эффективной.

«То, что ему вернули записи - это уже результат, у нас силовики редко когда отыгрывают назад. Думаю, что вопрос с его освобождением также будет решен положительно, поскольку стало понятно, что этот человек принципиален и может идти до конца», - отметил Мираламли.

Он напомнил, что ранее несколько политзаключенных в Азербайджане проводили результативные голодовки, - «либо с них снимали новые обвинения, либо они в скором времени обретали свободу». Так, блогеру Мехману Гусейнову в 2019 году грозило новое уголовное обвинение, которое могло отложить на годы его освобождение из тюрьмы, но после голодовки заключенного оно было отменено.

“В 2020 году в результате голодовки освободился оппозиционный политик Тофиг Ягублу, через некоторое время после длительной голодовки досрочно освободился сторонник ПНФА Салех Рустамов, аналогичным образом добился скорого освобождения журналист Афган Садыгов. Обещание досрочно освободить не было выполнено в случае с членом нашей партии Ализамином Салаевым, в его деле что-то пошло не так, однако мы рассчитываем, что он попадет под помилование, которое ожидается в мае. В случае с Гасановым я надеюсь, что предоставленные ему заверения будут выполнены. Он совершил невиданное в Азербайджане – восемь суток держал сухую голодовку, это встревожило руководство Пенитенциарной службы, к нему приходил начальник управления ведомства. С другой стороны, он брата шехида второй Карабахской войны и это обстоятельство после огласки его голодовки игнорировать будет сложно”, - отметил Мираламли.

Он выразил надежду, что Гасанов сможет полностью восстановиться после голодовки. «Конечно, восемь суток сухой голодовки не пройдут бесследно, но Эльнур достаточно здоровый и волевой человек. Обильное питье воды может быстро восполнить нехватку жидкости. В первые дни ему надо будет принимать жидкую пищу – супы, бульоны, 26 апреля товарищи по партии доставят ему такую пищу и фрукты», - добавил Мираламли.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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