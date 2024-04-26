Соратники встревожены состоянием голодающего активиста Гасанова

26 апреля 2024, 00:44

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Активисты партии Народного фронта Азербайджана опасаются за здоровье и судьбу своего соратника Эльнура Гасанова, который объявил сухую голодовку в бакинском СИЗО. По словам активистов, Гасанов уже два дня не выходил на связь с ними.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Оппозиционер объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту. Защита требует перевода активиста под домашний арест. 23 апреля активист отказался от лекарств, предложенных ему в связи с резким падением давления.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Гасанов 24 апреля говорил по телефону с родственником, однако ни 24, ни 25 апреля не выходил на связь с коллегами по партии, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

«В последние два дня Эльнур не звонил ни мне, ни кому-либо другому из нашей партии, только 24 апреля он позвонил своему родственнику. По словам этого человека, Эльнур Гасанов говорил с трудом, его голос хрипел. Родственник просил его остановить голодовку, или хотя бы начать пить воду, но Эльнур отказался. 25 апреля его родственнику позвонила женщина, представившаяся сотрудницей СИЗО. Она настоятельно звала родственника Эльнура на встречу с руководством изолятора, но он был по работе на важном мероприятии в регионе страны и не смог поехать в бакинский СИЗО. Мы потом звонили этой женщине, но она не отвечала на звонки», - пояснил Мираламли.

Отсутствие вестей от Гасанова и звонок сотрудницы СИЗО его родственнику сильно встревожил активистов. Мираламли отметил, что 24 апреля Гасанов был на седьмых сутках сухой голодовки.

«По состоянию на 25 апреля мы не знаем, проводит ли он голодовку или нет, не знаем вообще, что с ним. 7-8 сутки сухой голодовки – эта опасная черта, когда человек может впасть в кому или вообще может случиться непоправимое», - сказал Мираламли.

Родственник Гасанова, пожелавший остаться анонимным, подтвердил “Кавказскому узлу” информацию Мираламли. Адвокат Гасанова Немат Керимли из-за участия в судебных процессах по другим делам, он не мог посетить Гасанова с начала недели.

«26 апреля после обеда я планирую поехать в СИЗО и проведать Эльнура Гасанова. К сожалению, в сложившейся ситуации у защиты нет правовых рычагов для облегчения его положения. Вопрос уже обретает гуманитарный характер. Необходимо я думаю в первую очередь госпитализация Гасанова, потому что 7-8 дней сухой голодовки однозначно имеют негативные последствия для здоровья. Далее в суде мы будем настаивать на изменении хотя бы в качестве первого шага меры пресечения на домашний арест. Такая отчаянная голодовка сама по себе показывает, что с человеком обошлись несправедливо и он уже вынужден для восстановления своих прав жертвовать здоровьем и рисковать жизнью», - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы на письменный запрос корреспондента «Кавказского узла» о состоянии здоровья Гасанова до конца рабочего дня 25 апреля ответа не поступило, на телефонные звонки в ведомстве не отвечали.

Бездействие властей в связи с голодовкой Гасанова может привести к трагическим последствиям, подчеркнул лидер ПНФА Али Керимли.

«Уже появились сообщения о том, что он впал в кому, но мы не знаем, каково его реальное состояние. Нам из СИЗО и Пенитенциарной службы не отвечают. Дальнейшее промедление может привести к непоправимому. Власти должны понять наконец, что возможная смерть политзаключенного в тюрьме повлечет тяжкие последствия для режима. Пока не поздно, Эльнура Гасанова они должны освободить», - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

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