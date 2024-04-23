Голодающий оппозиционер Гасанов отказался от лекарств

23 апреля 2024, 20:36

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов на шестые сутки сухой голодовки в бакинском СИЗО отказался принимать лекарства, предложенные ему в связи с резким падением артериального давления.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Оппозиционер объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту. Защита требует перевода активиста под домашний арест. 22 апреля Гасанова взяли под медицинское наблюдение в связи с ухудшением самочувствия.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Эльнур Гасанов сегодня дважды звонил своему соратнику Тезехану Мираламли из бакинского СИЗО-1, чтобы рассказать о своем самочувствии и ходе голодовки.

“Эльнур в первый раз позвонил около двух часов дня. Он сообщил, что сегодня утром был доставлен в санитарно-медицинскую часть СИЗО на обследование. Врачи выявили у него резкое падение кровяного давления, до 80 на 60, однако он отказался от предложенных ему лекарств. К сожалению, несмотря на такое состояние, Эльнура вернули в камеру. Я уговаривал Эльнура прекратить голодовку, рассказал ему о последних новостях: об освобождении Губада Ибадоглу, повышении международного внимания к проблеме политзаключенных в Азербайджане, что повышает вероятность освобождения и Эльнура, но в этот момент связь оборвалась”, - рассказал представитель корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мираламли, ближе к шести часам вечера (17.00 мск) Гасанов вновь ему позвонил.

"Эльнур сообщил, что во второй половине дня его повели к прибывшему в СИЗО начальнику оперативно-режимного управления Пенитенциарной службы Фикрету Гафарову. Этот силовик около часа говорил с Эльнуром, выслушал его проблемы, обещал их донести до соответствующих органов. Я сказал Эльнуру, что его акция уже привлекла внимание, и он может прекратить голодовку хотя бы до ожидания результатов рассмотрения его обращения, но Эльнур отказался. Я попросил продолжать голодовку хотя бы с приемом воды, но, к сожалению, Эльнур был неумолим. Он начинал голодовку в знак протеста против изъятия его заметок, но сейчас требует полного прекращения его уголовного преследования", - продолжил Мираламли.

Соратник выразил тревогу за здоровье Гасанова. "По тихому голосу Эльнура слышно было, что организм его ослаб. Его хронические болезни из-за голодовки также обострились. Он говорил о болях в желудке и желчном пузыре", - отметил Мираламли.

Адвокат Гасанова Немат Керимли сегодня утром направил в Пенитенциарную службу жалобу в связи с изъятием у активиста заметок, которые он готовил к судебному заседанию. "Мне в ПНФА сказали, что сегодня во второй половине дня Эльнура посетил начальник управления Пенитенциарной службы", - подтвердил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, решение о прекращении уголовного дела на этапе судебного следствия может принять только суд, а следующее судебное заседание назначено на 3 мая.

Представители Пенитенциарной службы в связи с завершением рабочего дня оказались недоступны для комментариев.

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