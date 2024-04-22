Оппозиционер Гасанов взят под меднаблюдение на пятые сутки голодовки в СИЗО

22 апреля 2024, 23:43

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов пожаловался на приступы болей в желудке и желчном пузыре на фоне сухой голодовки, но отказался прекратить акцию протеста, несмотря на просьбы руководства партии.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Оппозиционер объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту. 21 апреля соратники Гасанова сообщили, что его состояние ухудшилось. Защита требует перевода активиста под домашний арест.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов, который с 18 апреля проводит голодовку в бакинском СИЗО, взят под медицинское наблюдение, сообщили "Кавказскому узлу" его соратники. Они отметили, что состояние Гасанова в результате голодовки продолжает ухудшаться.

Гасанов пятые сутки проводит сухую голодовку, отметил сотрудник пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тезехан Мираламли, который сегодня днем говорил с Гасановым по телефону.

"Эльнур позвонил мне около половины третьего (13.30 мск), голос его звучал вяло. Он сказал, что продолжает голодовку и отказывается даже от приема воды. В результате голодовки у него начались приступы болей в желудке и желчном пузыре, у него и так хронические болезни в этих органах. Эльнур сказал, что вчера (21 апреля) во второй половине дня к нему приходили медработники корпуса, в котором его содержат, померили ему давление, сердцебиение и пульс, но ничего не сказали о показателях. Сегодня утром к нему вновь приходили медики и сказали, что в течение дня заберут на обследование в общую медицинско-санитарную часть СИЗО, но на момент нашего телефонного разговора он еще содержался в камере. Я вновь передал просьбу руководства партии прекратить голодовку, не подрывать свое здоровье, но Эльнур был непреклонен. Помимо возвращения записей и наказания сотрудников СИЗО, изъявших эти заметки, Эльнур Гасанов требует своего освобождения", - рассказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мираламли, тюремное заключение и так негативно повлияло на здоровье 39-летнего Гасанова.

"Эльнур тревожится за свою престарелую бабушку. Он не имеет своей семьи, жил вместе с бабушкой и ухаживал за ней, покупал ей лекарства, вовремя давал их ей. Теперь за бабушкой смотрят родственники, но Эльнур очень переживает, что приходится доставлять неудобства другим людям, и в то же время беспокоится, что его арест может негативно отразиться на здоровье бабушки. Правоохранительные органы и суд не приняли во внимание, что брат Эльнура погиб во второй Карабахской войне. С другой стороны, было проигнорировано то, что Эльнур ухаживал за бабушкой, которая является вдовой ветерана Второй Мировой войны", - добавил Мираламли.

Адвокат Немат Керимли 22 апреля не смог посетить Гасанова из-за занятости другими делами. Он намерен подать жалобу на действия сотрудников СИЗО, изъявших записи Гасанова. "Это нарушение закона и права на защиту, необоснованная цензура записей заключенного", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что рассмотрение этой жалобы может затянуться. "Сейчас для нас главное - добиваться защиты прав Гасанова в суде. По меньшей мере, суд должен изменить меру пресечения на домашний арест. Тем более что после его голодовки это становится также гуманитарной необходимостью", - отметил адвокат.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана не опровергли и не подтвердили информацию о голодовке Гасанова. Представитель ведомства предложил корреспонденту "Кавказского узла" направить письменный запрос, обещая "скоро ответить", однако в течение дня 22 апреля ответа не поступило.

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