Состояние Эльнура Гасанова ухудшилось на четвертые сутки сухой голодовки

21 апреля 2024, 15:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У арестованного в Баку оппозиционера Эльнура Гасанова на четвертые сутки отказа от еды и воды ухудшилось состояние здоровья, рассказали его однопартийцы. Защита требует перевода Гасанова под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Оппозиционер объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку и обвинен в хранении наркотиков. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Активист заявил о своей невиновности. В партии назвали дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Эльнур Гасанов четвертые сутки продолжает голодовку, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

"Сегодня мне позвонил его сокамерник и сказал, что Эльнур продолжает голодовку. Этот заключенный звонил своим родным, и Эльнур просил его, чтобы он вкратце поговорил и со мной. Эльнур ранее страдал болезнями желудка и желчного пузыря, и сокамерник сказал, что у него из-за голодовки начались приступы этих болезней. При этом ему никакой медпомощи не оказывают и не изолировали – то есть он остается в камере, где и ранее содержался", - рассказал Мираламли.

По его словам, помимо возвращения записей и наказания сотрудников, изъявших эти заметки, Эльнур Гасанов требует своего освобождения. "Мы, руководство партии, просили, чтобы Эльнур прекратил голодовку, но он продолжает акцию", - сказал Тезехан Мираламли.

Представитель ПНФА передал корреспонденту «Кавказского узла» фотокопию рукописного заявления Гасанова о начале голодовки.

"Протестую против моего незаконного ареста по клеветническому обвинению. До восстановления моих прав я объявляю смертельную голодовку. Отказываюсь от пищи – еды, воды, жидкости. Я брат шехида (брат Гасанова Теймур Гасанов погиб во второй Карабахской войне. – Прим. корреспондента «Кавказского узла»). Спустя 17 дней после моего ареста были освобождены 62 армянских военнопленных. И это несмотря на то, что это те, кто причастны к гибели 3000 шехидов. Однако меня из-за требования соблюдения моих прав содержат под стражей пленником [руководства МВД], и все структуры умалчивают об этом", - написал Гасанов, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Заявление датировано 19 апреля и адресовано начальнику Бакинского СИЗО Эльнуру Исмайлову, судье Бакинского суда по тяжим преступлениям Джавиду Гусейнову, помощнику президента по работе с правоохранительными органами Фуаду Алескерову, омбудсмену Сабине Алиевой, адвокату Немату Керимли и Международному комитету Красного Креста.

Адвокат Гасанова Немат Керимли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в последний раз видел Гасанова в суде 19 апреля, и в связи с выходными у него нет информации о подзащитном непосредственно из СИЗО. "Его соратникам звонил сокамерник Гасанова и сообщил, что он продолжает голодовку", - сказал адвокат.

Он отметил, что планирует написать жалобу на действия сотрудников СИЗО, изъявших записи Гасанова. "Рассмотрение жалобы может затянуться, потом мы, конечно, можем обжаловать это в судебном порядке. Но дело не только в изъятии заметок Гасанова. Главное - в незаконном его преследовании. Мы в первую очередь будем добиваться этого в суде. По меньшей мере, суд должен изменить меру пресечения на домашний арест. Тем более, что после его голодовки это становится также гуманитарной необходимостью", - сказал адвокат.

В связи с выходным днем представители Пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 3 апреля ПНФА осудила власти Азербайджана за репрессии против критиков и призвала международное сообщество ввести адресные санкции в отношении азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к политически мотивированным арестам. Число содержащихся под арестом активистов ПНФА достигло 11, заявила партия.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.