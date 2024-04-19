Азербайджанский оппозиционер Гасанов объявил голодовку

19 апреля 2024, 22:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту в суде. На заседании он отверг обвинение в незаконном обороте наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта стало известно, что завершено предварительное следствие по делу члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова, материалы направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. На подготовительном заседании, которое намечено на 28 марта, защита попросит прекратить производство по оправдательным основаниям и перевести Гасанова под домашний арест, так как за четыре месяца следствия так и не было представлено достоверных доказательств, сообщил адвокат. На подготовительном заседании 6 апреля суд в Баку отказался перевести под домашний арест оппозиционера Гасанова. Активист заявил о своей невиновности.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков, он не признал вину. В партии считают дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное следствие по делу Гасанова. В начале заседания был оглашен обвинительный акт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

Согласно обвинению, Гасанов был задержан 28 ноября 2023 г. днем сотрудниками главного управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана у автомобильного рынка в поселке "8 км" Баку и был доставлен в 33-ое отделение Хатаинского районного управления полиции, где у него было обнаружено "5,372 грамм метамфетамина". "Эльнур Гасанов отверг обвинение – назвал его ложью. Он сообщил, что в СИЗО подготовил текст выступления в свою защиту в суде на 11 листах, однако их у него 18 апреля отобрали. В знак протеста Эльнур Гасанов объявил сухую голодовку и написал об этом официальное заявление", - сказал адвокат Керимли.

По его словам, следующее судебное заседание назначено на 3 мая.

Адвокат указал на неправомерность изъятия записей Гасанова. "Это нарушение права на защиту, тайны переписки. В СИЗО могут изыматься только предметы, запрещенные к использованию в закрытом учреждении из соображений безопасности. Гасанов требует возвращения его заметок и наказания сотрудников, совершивших это неправомерное действие", - отметил адвокат.

Касаясь сути обвинения, Керимли сказал, что подробные комментарии будет предоставлены после оглашения позиции защиты в суде. "Вкратце могу сказать, что следствие проводилось с грубыми нарушениями, все обвинение построено только на показаниях самих полицейских задержавших Гасанова", - сказал адвокат.

Наблюдавший за процессом лидер ПНФА Али Керимли осудил власти за преследование Гасанова. "Эльнур Гасанов - активный гражданин, поборник свободы. Но наша власть не любит тех, кто говорит правду, борется за свои права и права других граждан. Эльнур давно попал в их «черный список» из-за своих критических выступлений в социальных сетях. Его уже однажды арестовывали в административном порядке. Теперь оболгали и посадили по надуманному обвинению в наркотиках. Но и этого им мало оказалось, его подвергали пыткам, и пошли даже на изъятие записей для выступления в суде. Это позор. Он объявил сухую голодовку в знак протеста. Мы сегодня в зале суда попросили его прекратить голодовку, не подрывать свое здоровье. Такие отважные, честные, принципиальные люди нужны нашему обществу. Такие люди важны в первых рядах борьбы с авторитаризмом. Мы надеемся, что Эльнур Гасанов учтет нашу просьбу и остановит голодовку", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о судебном заседании по делу Гасанова. Получить комментарии в Пенитенциарной службе относительно голодовки Гасанова не удалось.

Напомним, 3 апреля ПНФА осудила власти Азербайджана за репрессии против критиков и призвала международное сообщество ввести адресные санкции в отношении азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к политически мотивированным арестам. Число содержащихся под арестом активистов ПНФА достигло 11, заявила партия.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.