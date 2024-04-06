Азербайджанский оппозиционер Гасанов заявил в суде о своей невиновности

06 апреля 2024, 17:26

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Суд в Баку отказался перевести под домашний арест оппозиционера Эльнура Гасанова, заключенного под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков. На заседании суда Гасанов заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта стало известно, что завершено предварительное следствие по делу члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова, материалы направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. На подготовительном заседании, которое намечено на 28 марта, защита попросит прекратить производство по оправдательным основаниям и перевести Гасанова под домашний арест, так как за четыре месяца следствия так и не было представлено достоверных доказательств, сообщил адвокат.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков, он не признал вину. В партии считают дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Подготовительное заседание по делу Эльнура Гасанова прошло в Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня, так как 28 марта оно не состоялось, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гасанова Немат Керимли.

"Тогда [28 марта] выяснилось, что Гасанова не обеспечили экземпляром обвинительного акта. И для ознакомления его с документом суд отложил подготовительное заседание на 6 апреля", - пояснил он.

Сегодня защита заявила два ходатайства. "Мы просили, во-первых, на процессе выпустить Гасанова в зале суда из стеклянной клетки и позволить сесть рядом с адвокатом. Второе ходатайство было связано с переводом его под домашний арест: на этапе судебного следствия нет смысла содержать под стражей, поскольку предварительное расследование завершено, и Гасанов никак не может воздействовать на его ход. К сожалению, суд оставил оба ходатайства без удовлетворения и назначил слушания по существу на 19 апреля", - рассказал адвокат.

По словам Керимли, на подготовительном заседании показания обвиняемого не слушались, тем не менее Гасанов вкратце сказал, что не признает себя виновным и считает, что его арестовали из-за критики дорожной полиции.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об итогах подготовительного заседания. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, 3 апреля ПНФА осудила власти Азербайджана за репрессии против критиков и призвала международное сообщество ввести адресные санкции в отношении азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к политически мотивированным арестам. Число содержащихся под арестом активистов ПНФА достигло 11, заявила партия.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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