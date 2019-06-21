Чеченские диаспоры приняли сторону Кадырова в конфликте с Дагестаном

21 июня 2019, 03:46

Конфликты Чечни с соседними регионами в вопросах границ стали фактором консолидации чеченцев в республике и за рубежом, но скандальные заявления Рамзана Кадырова и его приближенных портят отношения между народами, заявили "Кавказскому узлу" представитель чеченской диаспоры Сасланбек Исаев и правозащитница Екатерина Сокирянская.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, после скандала с односторонней регистрацией чеченской стороной участка земли около села Новомонастырского Кизлярского района, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.

Чеченское общество в республике и за ее пределами придерживается единого мнения по вопросам территориальных споров Чечни. Диаспора, оппозиционная властям республики, вполне разделяет позицию, озвученную чеченским официальным руководством, заявил чеченский журналист, живущий в Турции Сасланбек Исаев.

«Диаспора в Турции следит за ситуацией на Кавказе. По этому вопросу в диаспоре сейчас молчание и солидарность с чеченским обществом. Кавказцы везде относятся к земле бережно, как к какой-то святыне. В Турции проживают те [чеченцы], которые [находятся в оппозиции] к властям Чечни, но в этих вопросах диаспора разделяет единую точку зрения», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла» журналист.

Чеченцы в Турции полностью поддерживают позицию Тумсо Абдурахманова, который призвал переключить внимание с дорожных указателей близ Кизляра на ситуацию с задержанием редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, отметил Исаев. Сам журналист считает ситуацию в Кизляре «не заслуживающей особого внимания чеченской диаспоры Турции» - по словам Исаева, "история с Ингушетией была куда более болезненной" для восприятия, чем спор из-за границы с Дагестаном.

«Общенациональная чеченская позиция состоит в том, что чужого нам не надо, а свое отдавать не будем. Чеченцы диаспоры в недоумении от всех этих процессов у соседей. И позиция диаспоры состоит в том, что лучше плохой мир, чем хорошая война», - заключил журналист.

На пике территориального спора Чечни и Ингушетии в октябре 2015 года оппозиционные Кадырову представители диаспоры одобрили его линию. "Сегодня первый раз все чеченцы согласны с действиями Кадырова. Это шок для нас, что мы каким-то образом вынуждены считаться с тем, что он делает, и он делает правильно. Потому никакой поддержки у ингушского народа, вышедшего на митинг, со стороны чеченцев нет", - заявил тогда "Кавказскому узлу" представитель чеченской диаспоры за рубежом.

Чеченский блогер Шамиль Бено, живущий в Европе на своей странице в Facebook выразил солидарность с заявлением спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который предложил протестующим дагестанцам «вернуть чеченцам занятые ими дома» в Аухе.

"Вы сначала верните наши дома и потом говорите нам про ислам и то, кто у кого землю захватывает", - процитировал он слова Даудова, добавив, что готов подписаться под ними. Дагестанское духовенство ни разу не выступало с призывом вернуть чеченцам их имущество и дома, вынужденно оставленные в ходе депортации, указал он.

До депортации вайнахов Юрт–Аух (ныне село Калининаул Казбековского района Дагестана) входил в состав Ауховского района Дагестана, а после депортации чеченцев 1944 года эта административная единица была ликвидирована. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, и вместе с этим возник вопрос отселения лакцев, которые так же, как и аварцы, были переселены на земли депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района, однако оно осталось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев, отмечается в справочном материале "Конфликт в Карамане, опубликованном на "Кавказском узле".

Кадыров смог сплотить чеченцев на почве границ

В спорах из-за границ республики чеченским властям удается консолидировать общество, так как они выступают в роли защитников интересов народа, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Да, в значительно степени чеченское общество консолидируется. Реакция чеченцев из европейской диаспоры более заметна, потому что они более свободны. Эти действия [властей] воспринимаются положительно, многим глава Чечни Рамзан Кадыров видится собирателем чеченских земель противостоящим чеченофобам. Некоторые критично настроенные люди, обвиняют в чеченофобии всех, кто хоть как-то освещает или анализирует приграничные проблемы», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

При этом у многих чеченцев есть опасения, что угрозы Кадырова в адрес жителей соседних республик вредят всему чеченскому народу, отметила Сокирянская. После негативного опыта демаркации границы с Ингушетией вопрос в Дагестане следовало решать дипломатично, без угроз, уверена она.

«Почему обсуждения приграничных вопросов происходит у дорожного знака на улице, а не за круглым столом? К сожалению, из-за территориальных вопросов отношения у соседних народов быстро портятся. Не могу исключать, что все это часть политики [Кремля] по сдерживанию сильного, пассионарного и экспансивного чеченского этноса», - заключила она.

Даудов возложил ответственность за конфликт на власти Дагестана

Напряженность и конфликты вокруг границы Дагестана и Чечни вызваны недоработками дагестанских властей, которые не информировали жителей о процессе демаркации, считает Магомед Даудов.

«За шесть месяцев нашей совместной работы в рамках комиссии я пешком прошел почти все 474 километра нашей общей границы. По всем плохо изученным участкам границы мы провели разъяснительную работу со своим населением. Наверное, этим и объясняется, что с чеченской стороны не было ни одного эксцесса, связанного с границей», - заявил чиновник в интервью, опубликованном на сайте чеченского парламента 18 июня.

Источник в администрации Кизлярского района Дагестана нашел объяснение пограничному конфликту. По информации источника, эскалация напряженности из-за дорожного знака Чечни под Кизляром обусловлена политическим противостоянием главы райадминистрации Александра Погорелова и высокопоставленного местного силовика.

«Целью стихийного схода жителей и демонтажа дорожного указателя была дискредитация деятельности главы района Александра Погорелова. Ситуация должна была предстать так, что Погорелов не довел до жителей района информацию [о правомерной установке знаков чеченскими властями], заявил источник. По его информации, силовик сам хотел бы занять пост главы района, и поэтому поручил одному из подчиненных организовать демонтаж знака.

Источник в администрации Кизляра опроверг информацию о противостоянии главы района с высокопоставленным силовиком - последний зарекомендовал себя на службе только с хорошей стороны, а на его вмешательство в политические процессы ничто не указывает, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Провокацию со сносом знака близ Кизляра связывали с именем начальника Кизлярского РОВД Гази Исаева. Сам Исаев назвал абсурдными обвинения в свой адрес и заявил об отсутствии политических амбиций.

«Никакого конфликта у меня с главой района никогда не было. Население поднялось спонтанно: мне доложили, что знаки были установлены, позже сообщили, что к месту стягиваются жители. Я дал команду поднять личный состав, связался с Магомедом Даудовым и через 30 минут сам прибыл на место. Я поговорил с местным населением, после чего люди разошлись. Я отвечаю за охрану общественного порядка и заявляю, что такие инциденты не в моих интересах», - сказал Гази Исаев корреспонденту «Кавказского узла».

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".