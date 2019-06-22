Народный сход в Кизляре против установки чеченских дорожных указателей. 11 июня 2019 г. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

22 июня 2019, 04:30

Конфликт под Кизляром указал на опасность новых споров из-за границы с Чечней

Конфликтный участок границы близ Кизляра, где произошел инцидент с дорожными знаками, власти Чечни предлагали Дагестану в обмен на любую другую территорию. Власти Дагестана ничего не предприняли для реализации этого обмена, а попытки решить этот вопрос теперь чреваты новыми конфликтами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. Чеченская сторона предлагала провести обмен землями: включить в границы Дагестана участок близ Кизляра в обмен на аналогичную площадь в другом месте границы. 16 апреля, после скандала с односторонней регистрацией чеченской стороной участка земли около села Новомонастырского Кизлярского района, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить.

Обмен равноценными территориями, который предлагала провести чеченская сторона, затрагивал именно тот участок в пригороде Кизляра, где возник конфликт из-за дорожных знаков. Когда работа по кадастрированию границы возобновится, власти двух республик, скорее всего, реализуют такой обмен, предположил журналист Магомед Магомедов.

«Чечня отдает нам эту территорию [близ Кизляра], а мы отдаем другую [аналогичную]. Этот вопрос обсуждается с прошлого года, его неоднократно озвучивал и Магомед Даудов, и наша [дагестанская] сторона», - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". 

При этом журналист не склонен считать конфликт из-за дорожных знаков под Кизляром катализатором такого обмена. Резкую реакцию руководства Чечни на инцидент он расценивает как демонстрацию силы с их стороны.

Когда процесс кадастрирования границы возобновится, произойдет новое обострение ситуации, уверен руководитель дагестанского отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов.

Вопросы границы должны решаться на местном уровне, а не только на уровне руководства республики, отметил он. "Установка знака и ее последствия демонстрируют, что при [возобновлении] межевания снова возникнет напряженность", - сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство Чечни не увидело со стороны властей Дагестана достаточной активности в процессе демаркации границы. Своими действиями, в том числе установкой знаков, чеченская сторона стремилась подтолкнуть соседнюю республику к предложенному обмену территориями, полагает главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

"Действия Чечни - это призыв к активным действиям со стороны дагестанских властей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист напомнил, что в обмен на территорию под Кизляром Чечня должна была получить аналогичную территорию в Гумбетовском районе Дагестана. Сагитов уверен, что бесконфликтно такой обмен не произойдет: власти республики ничего не могут предложить Гумбетовскому району, чтобы местные жители с легкостью согласились передать Чечне часть своих земель. "К сожалению, сегодня у власти и населения нет достаточно плотного диалога, взаимопонимания и взаимодоверия для того чтобы решить этот вопрос безболезненно и без последствий", - отметил он.

Магомед Даудов озвучивал предложение об обмене территориями на совместном совещании с дагестанскими чиновниками 5 февраля, причем речь шла об обмене кизлярского участка на любую другую территорию аналогичной площади, подтвердил руководитель Координационного совета некоммерческих организаций республики Шамиль Хадулаев.

После инцидента с дорожными знаками выяснилось, что жители Кизляра даже не знали о таком предложении: Даудов 11 февраля подтвердил готовность чеченской стороны к обмену землями и местное население восприняло его одобрительно, отметил Хадулаев.

Владимир Васильев признал, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории", и по этому участку ни у Чечни, ни у Дагестана "нет претензий по территориальности". 

Вопрос с обменом участка близ Кизляра не разрешился за полгода, поскольку власти Дагестана отложили его решение, считает активист. "Насколько я знаю, этот вопрос пока не рассматривался властями нашей республики. Посчитали, [я думаю], что дел много и не до этого", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хадулаев согласен с мнением, что найти территорию для обмена дагестанской стороне будет непросто: участок земли получит Кизлярский район, а другим муниципалитетам предложат отдать часть земли, ничего не получив взамен, подтвердил он. 

Решение о приостановке демаркации границы принималось не Александром Матовниковым, сообщили "Кавказскому узлу" в аппарате полпреда президента на Северном Кавказе.

Полпред президента не уполномочен принимать решения о демаркации границ двух республик, говорится в ответе на запрос "Кавказского узла". Разрешать все вопросы, возникающие при определении границ, уполномочены только комиссии, созданные в Чечне и Дагестане для этих целей, следует из документа.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о том как демаркация границы вызвала конфликт, где главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Примечание:

"Пользователи соцсетей поддержали ответ жителя Дагестана на угрозы Кадырова", "Хабиб Нурмагомедов раскритиковал власти Дагестана из-за конфликта в Кизляре", "Снос указателя в Кизляре обнажил напряженность вокруг раздела границы с Чечней".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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