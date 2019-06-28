Губернатор Ставрополья поручил заняться уточнением границ

28 июня 2019, 19:05

На Ставрополье создана межведомственная комиссия по урегулированию вопросов, возникающих в ходе согласования границы края. Согласованием границы с Чечней займется глава Курского района Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Росреестр в январе 2019 года потребовал уточнить 25 границ между регионами СКФО и внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) до 2021 года. Для этого администрации смежных регионов "должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и направить его в орган регистрации прав", указало ведомство. Территориальный спор Ингушетии и Чечни заставил Кремль форсировать работу по уточнению границ регионов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Уточнение границ Чечни и Дагестана также привело к конфликту.

Процесс определения границы Чечни со Ставропольским краем и Северной Осетией вряд ли пройдет без споров, а общая социальная напряженность и политические спекуляции создают почву для острых межнациональных конфликтов, отметили политологи.

Постановление о межведомственной комиссии для уточнения границы региона губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал 20 июня, однако опубликовано оно было только 27 июня.

Из постановления следует, что комиссия будет урегулировать спорные вопросы в ходе согласования границ, однако ее решения будут носить рекомендательный характер. Эти решения комиссии будут передаваться на рассмотрение губернатору Ставрополья.

В составе комиссии созданы отдельные группы для работы с каждым из граничащих со Ставропольем регионов. В группу для согласования границы с Чечней пока определен только один человек - глава Курского района Ставропольского края Сергей Калашников, следует из документа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров еще в конце января заявлял, что с руководством Ставропольского края "проводится работа" по определению границ. "Магомед Даудов доложил, что она близится к логическому концу", - написал Кадыров 23 января на своей странице "ВКонтакте".

Публичные заявления отдельных представителей казачества о возврате Наурского и Шелковского районов Чечни Ставрополью являются попыткой заработать на этой теме политические очки, как это уже было в 1990-х годах, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" ставропольские ученые.

Ставропольский край граничит с Чечней, Дагестаном, Северной Осетией, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Калмыкией, Ростовской областью и Краснодарским краем.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".