28 июня 2019, 19:05

Губернатор Ставрополья поручил заняться уточнением границ

На Ставрополье создана межведомственная комиссия по урегулированию вопросов, возникающих в ходе согласования границы края. Согласованием границы с Чечней займется глава Курского района Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Росреестр в январе 2019 года потребовал уточнить 25 границ между регионами СКФО и внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) до 2021 года. Для этого администрации смежных регионов "должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и направить его в орган регистрации прав", указало ведомство. Территориальный спор Ингушетии и Чечни заставил Кремль форсировать работу по уточнению границ регионов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Уточнение границ Чечни и Дагестана также привело к конфликту.

Процесс определения границы Чечни со Ставропольским краем и Северной Осетией вряд ли пройдет без споров, а общая социальная напряженность и политические спекуляции создают почву для острых межнациональных конфликтов, отметили политологи.

Постановление о межведомственной комиссии для уточнения границы региона губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал 20 июня, однако опубликовано оно было только 27 июня.

Из постановления следует, что комиссия будет урегулировать спорные вопросы в ходе согласования границ, однако ее решения будут носить рекомендательный характер. Эти решения комиссии будут передаваться на рассмотрение губернатору Ставрополья.

В составе комиссии созданы отдельные группы для работы с каждым из граничащих со Ставропольем регионов. В группу для согласования границы с Чечней пока определен только один человек - глава Курского района Ставропольского края Сергей Калашников, следует из документа. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров еще в конце января заявлял, что с руководством Ставропольского края "проводится работа" по определению границ. "Магомед Даудов доложил, что она близится к логическому концу", - написал Кадыров 23 января на своей странице "ВКонтакте".

Публичные заявления отдельных представителей казачества о возврате Наурского и Шелковского районов Чечни Ставрополью являются попыткой заработать на этой теме политические очки, как это уже было в 1990-х годах, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" ставропольские ученые.

Ставропольский край граничит с Чечней, Дагестаном, Северной Осетией, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Калмыкией, Ростовской областью и Краснодарским краем.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Глава Миннаца Северной Осетии исключил изменение границы с Ингушетией", "Чеченские диаспоры приняли сторону Кадырова в конфликте с Дагестаном", "Дагестанские активисты насчитали 200 гектаров присвоенных Чечней земель".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 июня 2019, 20:10

  • Жительница Дербента возобновила голодовку у здания полиции

    Мать подозреваемого в хранении оружия Ислама Барзукаева продолжила сегодня акцию протеста в Дербенте, требуя независимого обследования сына на предмет пыток. Мать задержанного по тому же делу Гасана Курбанова решила присоединиться к голодовке 29 июня.

28 июня 2019, 18:31

  • Информация о перезахоронении останков Хаджи-Мурата не вызвала резонанса в Азербайджане

    Власти Азербайджана предпочли проигнорировать новость о вскрытии могилы Хаджи-Мурата и вывозе его останков в Дагестан, несмотря на очевидное нарушение закона, не возникло и широкого обсуждения в обществе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Оргкомитет проекта "Лев Толстой и Кавказ (Дагестан)" заявил, что займется идентификацией перезахороненных останков и определением статуса могилы Хаджи-Мурата в Азербайджане.

28 июня 2019, 17:58

28 июня 2019, 17:16

28 июня 2019, 17:12

  • Лидер ПНФА Али Керимли отпущен из полиции после предупреждения

    Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли был отпущен из полиции спустя полтора часа после задержания. Ему было сделано предупреждение о недопустимости проведения незаконных шествий. Координатор Комитета против пыток и репрессий сообщил о срыве полицией "Марафона солидарности".

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи