Обвинение вновь запросило реальные сроки двум силовикам по делу о пытках Курашовой

24 апреля 2024, 19:00

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На повторном процессе по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой прокурор вновь потребовал приговорить двух силовиков к 5,5 года лишения свободы, а третьей подсудимой назначить полтора года условно.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в деле о незаконной реализации сильнодействующего препарата. Также суд установил, что к фальсификации была причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова. Она была приговорена к году лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Повторный процесс начался 23 января 2023 года, при этом в феврале того же года суд по ходатайству защиты перевел Шамиля Алиева из СИЗО под домашний арест.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Юлдуз Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение подписать признания в сбыте наркотических веществ. Прокурор в суде первой инстанции требовал приговорить Алиева и Сайпулаева к 5,5 года лишения свободы, а оперуполномоченной Майе Ахмедовой назначить полтора года лишения свободы условно.

На последнем заседании Хасавюртовского горсуда по делу о пытках Юлдуз Курашовой прокурор попросил назначить Алиеву и Сайпулаеву по 5,5 года колонии с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, а для Ахмедовой - полтора года лишения свободы условно, сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

Шамиль Алиев и Рамазан Сайпулаев обвинены в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ, предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы) и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (часть 4 статьи 303 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы), Майя Ахмедова – по части 4 статьи 303 УК РФ, отмечено в карточке дела на сайте Хасавюртовского горсуда.

Последнее заседание по делу состоялось 22 апреля. Дата следующего заседания, по состоянию на 18.57 мск 24 апреля, в карточке не указана.

Согласно карточке дела, с января 2023 года заседания 18 раз откладывались из-за неявки свидетелей, пять раз из-за неявки подсудимого (в том числе дважды - по болезни), один раз из-за неявки потерпевшего и один раз - из-за неявки защитника. Еще семь раз заседания были отложены по "другим основаниям", а на двух заседаниях в процессе был объявлен перерыв. Не указаны в карточке дела результаты лишь двух заседаний - 21 ноября 2023 года и 22 апреля 2024 года.

Напомним, 26 марта 2020 года силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову, которая ехала в такси с подругой, . По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о сбыте наркотиков. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. 5 декабря 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

Курашова была задержана в рамках обычной работы силовиков, а гематомы у нее появились, когда она оказывала им сопротивление, заявил адвокат подсудимых на первом судебном процессе. Изначально в материалах следствия шла речь также о вымогательстве, но при передаче дела в суд такой статьи УК РФ обвиняемым уже не вменялось.

В декабре 2022 года Юлдуз Курашова рассказала "Кавказскому узлу", что у нее были проблемы с бессонницей и нервным состоянием, а после отмены приговора силовикам эти проблемы обострились. "После того как я услышала новость, которой я не ожидала, мои нервы еще хуже испортились. И начались опять бессонные ночи", - пожаловалась она.

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