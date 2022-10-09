Пользователи соцсети призвали сурово наказать дагестанских силовиков по делу о пытках Курашовой

09 октября 2022, 11:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокурор потребовал приговорить к 5,5 года лишения свободы двух силовиков, обвиняемых в пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой, а третьей подсудимой назначить условный срок за фальсификацию доказательств. Некоторые пользователи "ВКонтакте" сочли мягким предложенное наказание и предложили ужесточить его.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая суд постановил обеспечить госзащиту жительнице Хасавюрта Юлдуз Курашовой, которая ранее в суде пожаловалась на угрозы от силовиков, обвиняемых в применении к ней пыток.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Юлдуз Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение подписать признания в сбыте наркотических веществ. Она также заявила, что у нее была взята крупная сумма денег в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела. Дело в отношении силовиков поступило в суд в марте 2021 года. Изначально речь шла также о вымогательстве, но при передаче дела в суд такой статьи УК РФ обвиняемым уже не вменялось. Два силовика были обвинены в превышении полномочий с применением насилия и фальсификации доказательств, женщина-подсудимая обвинена лишь в фальсификации доказательств.

На заседании Хасавюртовского горсуда гособвинитель потребовал приговорить полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 5,5 года лишения свободы. Каждый из них обвинен по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия») и части 4 статьи 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»).

Оперуполномоченную Майю Ахмедову, которая обвиняется по части 4 статьи 303 УК РФ, обвинитель попросил приговорить к полутора годам условно, сообщила вечером 7 октября в своем Telegram-канале "Команда против пыток".

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы, часть 4 статьи 303 УК РФ – до четырех лет лишения свободы.

Юлдуз Курашова рассказала в суде, что ее избивали в отделе полиции и требовали признаться в распространении наркотиков. Не выдержав пыток, она написала явку с повинной. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и кровоподтеки, говорится в публикации.

Ранее в тот же день Юлдуз Курашовой была присуждена компенсация за незаконное уголовное преследование в размере 50 тысяч рублей, сообщили правозащитники.

Под публикацией в Telegram-канале "Команды против пыток", по состоянию на 11.35 мск 9 октября, нет комментариев. Под этой же публикацией в аккаунте правозащитной организации в "ВКонтакте" к этому времени размещено 10 комментариев.

Авторы некоторых из них предложили назначить более суровое наказание. "Чего так мало", - написала, в частности, Светлана Фенеши. "Ещё бы циферки были побольше, чтоб другим неповадно было", - заметила Анастасия Свичкарь.

Пользователь Yonakano Yonakano выразил сожаление тем, что Майя Ахмедова оказалась обвиняемой по этому делу. "Когда насилие по отношению к женщине исходит от другой женщины, или она (чаще всего) становится соучастницей такого насилия - мне всегда невыразимо грустно. Потому что... ну кто ещё поможет женщине, если не другая женщина? А если женщина становится в этой ситуации соучастницей мужчины-агрессора - то это уже самое дно", - написал он.

"РФ зря отказалась от членства в ЕСПЧ, это в какой-то мере сдерживало и давало надежду на компенсацию", - высказал мнение Александр Янкелойць.

11 июня Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. 16 сентября Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня.

Согласно карточке дела на сайте Хасавюртовского горсуда, заседание состоялось 7 октября. Подсудимыми названы Шамиль Алиев, Майя Ахведова и Рамазан Сайпулаев. Дата следующего заседания в карточке дела не указана.

Напомним, силовики задержали Юлдуз Курашову, которая ехала в такси с подругой, 26 марта 2020 года в Хасавюрте. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о сбыте наркотиков. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. 5 декабря 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

Курашова была задержана в рамках обычной работы силовиков, а синяки у нее появились, когда она оказывала им сопротивление, заявил адвокат подсудимых.

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