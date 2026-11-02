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23:28, 2 ноября 2026

Коллекция наград Кадырова пополнилась медалью от Минприроды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зампред правительства России Дмитрий Патрушев приехал в Грозный и вручил Рамзану Кадырову медаль “За содействие” от Минприроды РФ. 

Как писал "Кавказский узел", в начале октября Рамзан Кадыров получил звание генерала армии и достиг фактического потолка военной карьеры в современной России, где звание маршала с 1997 года никому не присваивалось. 7 октября Кадыров пополнил свою коллекцию наград знаком "Почетный архитектор России", а 12 октября получил знак "Почетный железнодорожник". 

Обширная коллекция наград и почетных званий Рамзана Кадырова пополнилась сегодня медалью “За содействие” от министерства природных ресурсов и экологии РФ. Об очередной награде глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, отчитываясь о встрече с заместителем главы федерального правительства Дмитрием Патрушевым. 

Встреча была посвящена теме развития сельского хозяйства Чечни и экологическим проектам. Патрушев похвалил результаты 2025 года, по итогам которого республика отчиталась о рекордном урожае зерновых и масличных культур, а также “высоко оценил развитие мясного и молочного животноводства”. 

“Мне было приятно получить [...] медаль “За содействие” министерства природных ресурсов и экологии РФ”, – написал Кадыров. 

После поездки с Патрушевым на строящийся отходоперерабатывающий комплекс “Технопарк” Кадыров заявил, что представители федеральных властей причислили этот проект к “лучшим в стране”, отмечает государственное информагентство “Грозный информ”.

У Рамзана Кадырова есть еще десятки наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". Год назад, в октябре 2025 года, он получил медаль за вклад в развитие фермерства, а в апреле 2026 года ему вручили сначала медаль "За вклад в развитие науки", а затем - орден "За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ". 

В феврале 2023 года Рамзан Кадыров стал первым обладателем звания Героя Чечни. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного самим Кадыровым. В октябре 2025 года по случаю дня рождения Кадырову во второй раз было присвоено это звание. Указ о присвоении подписал сам Кадыров.

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Автор: "Кавказский узел"

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