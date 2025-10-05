×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:47, 5 октября 2025

Второе звание героя Чечни стало подарком Кадырова себе на день рождения

Магомед Даудов поздравляет Рамзана Кадырова со вторым званием героя Чечни. Скриншот фото "Чечня сегодня" от 05.10.25,https://chechnyatoday.com/news/389718

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзану Кадырову в его 49-й день рождения второй раз вручено звание героя Чечни. Как следует из положения о звании, указ о его присвоении должен подписать сам глава Чечни. 

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 24 февраля 2023 года стал первым обладателем звания героя Чечни. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного Кадыровым.

Кадыров в свой день рождения, сегодня ему исполнилось 49 лет, второй раз получил звание героя Чечни. Награду ему вручил премьер-министр Чечни Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном. «За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики, присваивается высшее звание «Героя Чеченской Республики» с вручением медали «Золотая звезда» Главе Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», - цитирует "Грозный-информ" обоснование вручения награды, прозвучавшее на мероприятии.

Как следует из указа Рамзана Кадырова от 31 октября 2022 года, звание Героя Чечни "является высшим званием Чеченской Республики и присваивается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига". "Звание Героя Чеченской Республики присваивается главой Чеченской Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы Чечни. В документе нет указания на то, что это звание может присваиваться дважды.

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни – ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества,медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана – медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Кадыров и его награды".

По случаю 49-летия главы Чечни его подчиненные с первых минут нового дня, с 00.00 5 октября, начал публиковать в своих Telegram-каналах поздравления.

Так, глава правительства Чечни Магомед Даудов подчеркнул, что отличительной чертой главы республики является "забота о простых людях, помощь нуждающимся и внимание к каждому человеку".

"Вы полностью уничтожили терроризм и экстремизм, установили правопорядок и законность, начали процесс утверждения истинных мусульманских ценностей на основе братства и взаимоуважения", - заявил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Ваше имя вышло далеко за пределы нашей республики и стало символом принципиальной и твердой позиции в масштабах всей великой России", - заявил глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев.

"Рамзан Кадыров является не просто высшим должностным лицом республики, но и гарантом Конституции ЧР, прав и свобод человека и гражданина, защитником традиций нашего народа, его духовных и культурных ценностей", — заявил уполномоченный чеченский омбудсмен Мансур Солтаев в своем поздравлении. 

Российские и международные правозащитные организации связывают деятельность Рамзана Кадырова с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. В частности, об угрозах и давлении на родственников предполагаемых боевиков можно прочитать в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне".

Чеченские новостные агентства рапортуют о поздравлениях, которые глава республики получил в день рождения. Так глава Татарстана Рустам Минниханов поздравляю его на чеченском языке, поздравления направили народные артист России Владимир Машков, телеведущий Владимир Соловьев. Сообщений о поздравлении от президента России к 17.45 мск не поступало.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:48, 5 октября 2025
Силовики в Грузии заявили о предотвращении диверсии
14:28, 5 октября 2025
Двое военных из Астраханской области убиты в боях
12:35, 5 октября 2025
Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине
12:12, 5 октября 2025
Двое полицейских остаются в больнице после ночных столкновений в Тбилиси
11:59, 5 октября 2025
Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине
07:08, 5 октября 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Владимир Шаманов (слева, фото с сайта Госдумы http://duma.gov.ru/news/27520/) и Рамзан Кадыров ( фото из его Telegram-канала https://t.me/RKadyrov_95/5525). Коллаж "Кавказского узла".
17:30, 4 октября 2025
Конфликт Шаманова и Кадырова не имеет шансов разрешиться в суде
Группа бойцов в аэропорту Грозного. Скриншот фото из Telegram-канала рамзана Кадырова от 04.10.25, https://t.me/RKadyrov_95/6057.
14:51, 4 октября 2025
Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО
Автозаправка. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
02:36, 4 октября 2025
Аналитики назвали причины подорожания автомобильного топлива на юге России
Cкриншот объявления о продаже дома в Грозном. Cкриншот https://www.avito.ru/
14:39, 3 октября 2025
Изъятый силовиками дом активиста NIYSO в Грозном выставлен на продажу
Шаманов, Кадыров, Делимханов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: wikimedia.org Кадр из видео: t.me/RKadyrov_95
02:46, 3 октября 2025
Руководство Чечни припомнило Шаманову зачистки и Буданова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Предвыборная агитация партии "Грузинская мечта". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
05 октября 2025, 10:11
Кандидаты от "Грузинской мечты" победили на выборах мэров пяти городов

Полицейский выносит оборудование для майнинга. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05 октября 2025, 09:10
Крупная майнинг-ферма найдена в махачкалинской многоэтажке

Предвыборная агитация на остановке общественного транспорта в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше