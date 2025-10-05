Второе звание героя Чечни стало подарком Кадырова себе на день рождения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзану Кадырову в его 49-й день рождения второй раз вручено звание героя Чечни. Как следует из положения о звании, указ о его присвоении должен подписать сам глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 24 февраля 2023 года стал первым обладателем звания героя Чечни. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного Кадыровым.

Кадыров в свой день рождения, сегодня ему исполнилось 49 лет, второй раз получил звание героя Чечни. Награду ему вручил премьер-министр Чечни Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном. «За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики, присваивается высшее звание «Героя Чеченской Республики» с вручением медали «Золотая звезда» Главе Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», - цитирует "Грозный-информ" обоснование вручения награды, прозвучавшее на мероприятии.

Как следует из указа Рамзана Кадырова от 31 октября 2022 года, звание Героя Чечни "является высшим званием Чеченской Республики и присваивается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига". "Звание Героя Чеченской Республики присваивается главой Чеченской Республики", - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы Чечни. В документе нет указания на то, что это звание может присваиваться дважды.

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни – ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества,медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана – медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Кадыров и его награды".

По случаю 49-летия главы Чечни его подчиненные с первых минут нового дня, с 00.00 5 октября, начал публиковать в своих Telegram-каналах поздравления.

Так, глава правительства Чечни Магомед Даудов подчеркнул, что отличительной чертой главы республики является "забота о простых людях, помощь нуждающимся и внимание к каждому человеку".

"Вы полностью уничтожили терроризм и экстремизм, установили правопорядок и законность, начали процесс утверждения истинных мусульманских ценностей на основе братства и взаимоуважения", - заявил депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Ваше имя вышло далеко за пределы нашей республики и стало символом принципиальной и твердой позиции в масштабах всей великой России", - заявил глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев.

"Рамзан Кадыров является не просто высшим должностным лицом республики, но и гарантом Конституции ЧР, прав и свобод человека и гражданина, защитником традиций нашего народа, его духовных и культурных ценностей", — заявил уполномоченный чеченский омбудсмен Мансур Солтаев в своем поздравлении.

Российские и международные правозащитные организации связывают деятельность Рамзана Кадырова с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. В частности, об угрозах и давлении на родственников предполагаемых боевиков можно прочитать в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне".

Чеченские новостные агентства рапортуют о поздравлениях, которые глава республики получил в день рождения. Так глава Татарстана Рустам Минниханов поздравляю его на чеченском языке, поздравления направили народные артист России Владимир Машков, телеведущий Владимир Соловьев. Сообщений о поздравлении от президента России к 17.45 мск не поступало.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

