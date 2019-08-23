Версия о бытовом характере перестрелки уроженцев Чечни и Дагестана вызвала возмущение в сети

23 августа 2019, 12:35

Пользователи соцсетей подвергли чиновников критике за утверждения о том, что перестрелка выходцев из Чечни и Дагестана в центре Краснодара была бытовым конфликтом. Власти пытаются заретушировать межнациональную подоплеку инцидента, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня МВД подтвердило информацию источников о том, что в Сочи задержаны пять предполагаемых участников перестрелки в Краснодаре.

В ночь на 21 августа около Вишняковского рынка в Краснодаре произошел массовый конфликт с участием уроженцев Чечни и Дагестана. По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта. В то же время представители национальных общин пообещали властям Краснодара усилить работу с молодежью.

Полпред Чечни в Краснодарском крае Саид-Хусейн Хамзатов заявил, что перестрелка возникла "на почве бытовой ссоры" в магазине. "В одном из магазинов Краснодара между мужчинами произошла небольшая перепалка. Позднее вечером они встретились и устроили разборки с применением оружия. По данным правоохранительных органов, в потасовке участвовало около 40 человек", – привело 22 августа слова Хамзатова ИА "Чечня сегодня".

При этом Хамзатов косвенно признал наличие межнациональной подоплеки конфликта, добавив, что "дальнейшего развития конфликта на межнациональной почве" власти не допустят.

Бытовую версию конфликта 21 августа озвучил и первый вице-мэр Краснодара Виталий Косенко. "Обстоятельства дела, которые известны к данному моменту, позволяют говорить, что конфликт носит исключительно бытовой характер. В Краснодаре проживают представители 122 народов и этнических групп. Нам важно сохранить межнациональный мир и спокойствие в городе", – приводятся его слова на сайте городской администрации. Новые версии конфликта, по состоянию на 12.34 мск, на сайте мэрии не опубликованы.

Пользователи Instagram в паблике "Туподар™ Краснодар" раскритиковали версию о бытовом характере конфликта.

"Бытовой конфликт" - как понять???? Не пойму, зачем этот бред пишут – бытовой", – возмущенно написал пользователь natali_aryshanova.

"Если двое с оружием (там на видео еще с винтовкой кто-то был,) то это ОПГ, а если из общины, то это этническое ОПГ! Заведомо нося с собой оружие, в составе группы лиц, то увольте, какой же тут бытовой конфликт", – написал vrode_neon.

"Лепят горбатого про мотив и причину стрельбы. Главное ж начальству отчитаться: "все под контролем", – высказал свое мнение mistertwister81.

"Были в Чечне/Грузии/Армении/КБР и КЧР – все тихо, спокойно. Сложно представить подобные выходки в центре Грозного... Страшно, когда не можешь ощущать себя в безопасности в родном городе", – написала mariapolihronova.

"Гости должны знать меру и не устраивать бесчинства", – согласился пользователь cvetik_semisvetik.

Официальная версия властей вызвала также недоумение у пользователей Facebook и "ВКонтакте". "Дожили. Бандитские разборки уже в разряде "обыкновенной бытовухи". Типа унылая повседневность", – написал пользователь Facebook Виктор Чириков в комментарии к записи Алексея Аванесяна о заявлении мэрии Краснодара.

"Это скорее национальные разборки", – согласился Михаил Волков.

"Думаю, что мотивов мы никогда не узнаем, если [чиновник] сказал "бытовуха", - ответил собеседнику Виктор Чириков.

"Бытовой конфликт? Вот истинное отношении мэрии к населению города", – написал пользователь "ВКонтакте" с ником Руслан Михайлович под сообщением о версии властей в паблике "Туподар – Краснодар".

"Прогнозирую снижение миграционной активности", – написал Роман Белов.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" выходцы из Чечни и Дагестана рассказали о межнациональной напряженности в Краснодаре. Мэрия города при этом стремится представить конфликт со стрельбой не имеющим национальной подоплеки, посетовали главреды местных изданий.