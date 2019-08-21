Человек погиб в перестрелке у краснодарского рынка

21 августа 2019, 11:31

Конфликт с участием нескольких десятков человек произошел минувшей ночью в районе Вишняковского рынка в Краснодаре, один из его участников скончался от огнестрельных ранений.

По данным следствия, в ночь на 21 августа 2019 года на Ставропольской улице в Краснодаре произошел конфликт со стрельбой. Человек, личность которого пока не установлена, "из хулиганских побуждений" сделал множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в 27-летнего мужчину, который впоследствии скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство" и "Убийство". Точное количество пострадавших и участников конфликта еще не выяснено, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома по Краснодарскому краю.

На видео, опубликованном 20 августа на YouTube-канале издания "Свободные медиа", слышны частые одиночные выстрелы, по ночной улице бежит группа из не менее десяти человек. По состоянию на 11.30 мск 21 августа, ролик собрал более 2200 просмотров.

Инцидент произошел около 23.00 мск 20 августа в районе Вишняковского рынка Краснодара, в нем участвовало несколько десятков человек, сообщили в краевом МВД. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, участники конфликта успели разбежаться, передали сегодня информацию МВД "Кубанские новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 ноября 2018 года неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам вневедомственной охраны у продуктового магазина. Ответным огнем стрелявший был убит, двое силовиков получили ранения. 15 января один из раненых росгвардейцев скончался в больнице.