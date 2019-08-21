Перестрелка в районе Вишняковского рынка в Краснодаре. Фото: кадр видео, Кирилл Бага https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lC_c7uV8Ys4

21 августа 2019, 11:31

Человек погиб в перестрелке у краснодарского рынка

Конфликт с участием нескольких десятков человек произошел минувшей ночью в районе Вишняковского рынка в Краснодаре, один из его участников скончался от огнестрельных ранений.

По данным следствия, в ночь на 21 августа 2019 года на Ставропольской улице в Краснодаре произошел конфликт со стрельбой. Человек, личность которого пока не установлена, "из хулиганских побуждений" сделал множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в 27-летнего мужчину, который впоследствии скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство" и "Убийство". Точное количество пострадавших и участников конфликта еще не выяснено, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления Следкома по Краснодарскому краю.

На видео, опубликованном 20 августа на YouTube-канале издания "Свободные медиа", слышны частые одиночные выстрелы, по ночной улице бежит группа из не менее десяти человек. По состоянию на 11.30 мск 21 августа, ролик собрал более 2200 просмотров.

Инцидент произошел около 23.00 мск 20 августа в районе Вишняковского рынка Краснодара, в нем участвовало несколько десятков человек, сообщили в краевом МВД. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, участники конфликта успели разбежаться, передали сегодня информацию МВД "Кубанские новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 ноября 2018 года неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам вневедомственной охраны у продуктового магазина. Ответным огнем стрелявший был убит, двое силовиков получили ранения. 15 января один из раненых росгвардейцев скончался в больнице.

Примечание:

"Житель Адыгеи задержан за стрельбу в Курганинске", "Житель Кубани осужден за резонансное тройное убийство", "В школе на Кубани введен пропускной режим после инцидента со стрельбой".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 августа 2019, 14:48

  • День знаний в Беслане перенесен на 5 сентября

    В 15-ю годовщину теракта в Беслане занятия в школах Правобережного района начнутся 5 сентября, а в остальной части Северной Осетии - 4 сентября, решили республиканские власти. В течение недели полицейские будут нести службу в усиленном режиме.

21 августа 2019, 13:40

21 августа 2019, 13:29

21 августа 2019, 12:33

21 августа 2019, 12:16

  • Учения морской пехоты прошли в Дагестане

    Около 1500 морских пехотинцев Каспийской флотилии были подняты по тревоге для участия в учениях на горном полигоне "Аданак" в Дагестане, сообщили сегодня в Южном военном округе.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи