Антон Даурский. Фото: официальная информация ГУ Росгвардии по Кранодарскому краю

15 января 2019, 18:18

Росгвардеец умер после ранения в Краснодаре

Сотрудник вневедомственной охраны Антон Даурский, раненный в перестрелке у магазина в Краснодаре, скончался в больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября 2018 года неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам вневедомственной охраны у продуктового магазина. Ответным огнем стрелявший был убит, двое силовиков получили ранения. Один из них перенес операцию.

"Даурский Антон Романович младший сержант полиции, 1997 года рождения, который пострадал в результате вооруженного нападения на экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Краснодаре 29 ноября 2018 года, сегодня скончался в больнице", - сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте" главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Скончавшийся был ранен в голову. Его 40-летний напарник получил ранение в предплечье и сейчас восстанавливает здоровье, говорится в сообщении.

Напомним, что после нападения на росгвардейцев было возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте огнестрельного оружия. Следствие сообщило, что нападавшим стал местный житель, о его мотивах на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю к 18:16 мск 15 января ничего не сообщается.

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