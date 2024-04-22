22 апреля 2024, 03:05

Таганрог вошел в число лидеров среди городов по доходности вложений в недвижимость

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рейтинге городов России по доходности вложений в недвижимость третье место занял Таганрог, где за три года доходность составила более 23%.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский край стал лидером рейтинга регионов России по доходности вложений в недвижимость за период с 2018 по 2022 годы.

Рейтинг городов России по доходности вложений в недвижимость опубликовало сегодня, 22 апреля РИА "Новости". За основу взяты данные публичной статистической информации за период с 2021 по 2023 годы. Доходность считалась от прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи ее в аренду.

В числе лидеров рейтинга оказался Таганрог, где среднегодовая реальная доходность в недвижимость выросла на 23,8%.

Владикавказ на пятом месте (21,6%), Махачкала - на 10 месте (19,3%), Майкоп - на 13 месте (18%), Черкесск - на 16 месте (17,7%), Новороссийск - на 20 месте (17,2%), Элиста - на 21 месте (17,1%), Грозный - на 25 месте (16%), Ростов-на-Дону - на 28 месте (15,5%), Нальчик - на 36 месте (14,7%), Волгоград - на 38 месте (13,9%), Астрахань - на 41 месте (13,5%), Ставрополь - на 44 месте (12,9%), Краснодар - на 72 месте (9,3%), Сочи - на 91 месте (4,4%).

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 апреля 2024, 04:04

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