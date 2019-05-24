Полицейский из Дагестана арестован после драки в Астрахани

24 мая 2019, 01:23

Сотрудник МВД, задержанный после потасовки с полицейскими в Астрахани, арестован на два месяца. Аналогичная мера пресечения избрана подруге силовика, тоже участвовавшей в драке.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая Следком сообщил об уголовном деле против дагестанского силовика в Астрахани. Сотрудник отдела безопасности дагестанского управления МВД напал на полицейского около кафе в Астрахани, где он находился в отпуске вместе со своей подругой. Женщина, по информации следователей, тоже участвовала в драке с полицейскими и была задержана.

Кировский районный суд 22 мая избрал меру пресечения для обоих подозреваемых по делу о драке с полицейскими. Сотрудник дагестанского МВД и его подруга арестованы на два месяца и помещены в астраханские следственные изоляторы: мужчину отправили в СИЗО №2, женщину - в СИЗО №1, сообщил представитель следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай корреспонденту "Кавказского узла".

По информации следствия, у дагестанского силовика возник конфликт с администрацией кафе, где он отдыхал, из-за выставленного его счета. Посетителя и его подругу вывели на улицу и они напали на приехавших по сигналу из кафе полицейских. Один из правоохранителей после драки был госпитализирован, отметил Хегай. С какими травмами сотрудника полиции доставили в больницу и в каком состоянии он находится, представитель следствия не уточнил.

Администратор кафе "Пиратская пристань" на улице Максима Горького рассказала, что происходило в заведении. "Они сидели в танцевальном зале и девушка начала швыряться посудой в гостей, находившихся рядом. Не знаю, что стало причиной такого поведения - там громко играла музыка, может, кто-то кого-то задел, когда проходил", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам сотрудницы кафе, персонал вызвал полицейских, нажав "тревожную кнопку", а охранники кафе вывели на улицу буйных посетителей. "На улице ту девушку долго не могли утихомирить - она дралась, кусалась. Потребовалась группа быстрого реагирования, чтобы ее успокоить", - отметила администратор.