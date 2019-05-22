Полицейская машина. Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 мая 2019, 14:55

Дагестанский силовик задержан в Астрахани после драки с полицейским

Сотрудник отдела безопасности дагестанского управления МВД напал на полицейского около кафе в Астрахани, сообщил сегодня Следком. МВД Дагестана начало проверку инцидента.

По версии следствия, оперуполномоченный отдела собственной безопасности МВД по Дагестану находился в отпуске в Астрахани. В одном из городских кафе возникла ссора, и сотрудники заведения вызвали наряд полиции. Подозреваемый несколько раз ударил прибывшего по вызову командира взвода полка патрульно-постовой службы, "после чего бросил его на землю, а затем стал душить", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте астраханского управления СКР. В драке участвовала также спутница подозреваемого.

Инцидент произошел 20 мая, силовик из Дагестана и его спутница были задержаны. Решается вопрос о заключении их под стражу, отмечает ведомство. Дело расследуется по статье о применении насилия к представителю власти, максимальная санкция которой предполагает 10 лет заключения. 

Дагестанское управление МВД начало служебную проверку. "Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщает сегодня ведомство на своем сайте.

Примечание:

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