46 цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

19 июня 2019, 18:30

Приехавшие 18 июня в Волгоградскую область цыгане выехали в Астраханскую область, сообщил сегодня президент Ассоциации цыган по ЮФО Артур Горбатов. По данным лидера астраханской цыганской общины Григория Кузменко, в Ахтубинске у родственников поселились 46 цыган из села Чемодановки.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня появилась информация о массовом переселении цыган из села Чемодановки в Волгоградскую область. Власти назвали фейком эту новость. По их данным, в регионе временно остановились 4-5 цыганских семей, а остальные отправились в Астраханскую область.

Конфликт в селе Чемодановке Пензенской области произошел 13 июня. В массовой драке пострадали пять человек, один умер. После конфликта из Чемодановки и соседнего села Лопатки все цыгане добровольно покинули эти населенные пункты, где оставили порядка 130 домов. Конфликт, согласно данным полиции, произошел на бытовой почве, передает РИА "Новости".

Цыганские семьи, прибывшие в Волгоградскую область из Пензенской области, покинули регион вечером 18 июня, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассоциации цыган по ЮФО Артур Горбатов.

"Пять-шесть семей мимоходом заехали к родственникам в Кировском и Фроловском районах, они уже уехали", - сказал он.

Горбатов отметил, что цыгане направились в Астраханскую область, однако, сколько человек, он не уточнил.

Вчера, 18 июня, Артур Горбатов отметил, что приехавшие в регион к родственникам во Фроловском и Среднеахтубинском районах цыгане - в основном это женщины и дети - добирались из Чемодановки на личных автомобилях, передает портал v1.ru. Из Пензенской области транзитом на автобусе проехали по Волгоградской области в Астраханскую область 43 человека, передает портал со ссылкой на председателя волгоградского комитета по делам национальностей и казачества Леонида Титова.

В Астраханскую область перебрались несколько цыганских семей, они разместились у родственников, сообщил сегодня лидер местной цыганской общины, член конфессионального совета при губернаторе Григорий Кузменко.

Он уточнил, что это 46 человек: три старика, женщины и дети. Все они переселились в Ахтубинск. Планируют ли они вернуться в Чемодановку, Кузменко не знает. Обстановка в городе остается стабильной, отметил Кузменко, слова которого приводит "Интерфакс".

В Астраханской области проживает 5,5 тысячи цыган, передают со ссылкой на информацию местной цыганской общины "Астраханские новости".

18 июня в администрации города Ахтубинска корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что, по неофициальным данным из полиции, порядка 40 цыган приехали в Ахтубинск.