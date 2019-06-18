Власти назвали фейковой новость о массовом переселении цыган в Волгоградскую область

18 июня 2019, 18:57

Новость о переселении в Волгоград 900 цыган после конфликта с жителями Пензенской области в комитете по делам национальностей и казачества волгоградской администрации назвали не соответствующей действительности. В регионе временно остановились 4-5 цыганских семей, сообщил президент ассоциации цыган по ЮФО Артур Горбатов.

Конфликт в селе Чемодановка Пензенской области произошел 13 июня. В массовой драке пострадали пять человек, один умер. После конфликта из Чемодановки и соседнего села Лопатки уехали все цыгане. Согласно одной из версий, конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли и начали драку, передает сегодня РИА Новости.

Как заявил на встрече с жителями села Чемодановка глава сельсовета Сергей Фадеев 17 июня, около 900 человек в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. «Были предоставлены автобусы, и всех проживавших здесь цыган вывезли в Волгоградскую область, где их согласилась приютить местная диаспора. Это было сделано принудительно», - сказал Сергей Фадеев, слова которого приводит «Новая газета».

Власти Волгоградской области опровергли заявление Сергея Фадеева. Зампредседателя комитета по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что 17 июня вечером он созвонился с президентом ассоциации цыган по ЮФО Артуром Горбатовым, и тот опроверг информацию о массовом переселении цыган в регион.

«События, которые произошли в Пензенской области, на территории нашей области не совсем возможны, - отметил он. – Новость, которая вчера появилась, запала нам в душу. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, транзитом через Волгоградскую в Астраханскую область был [отправлен] автобус, в котором было 43 человека цыган, из которых четверо мужчин, порядка 20 женщин, остальные - дети. Ехали они в Астраханскую область. ГУВД Волгоградской области оказало содействие в выделении автобуса для этих семей, сопровождении сотрудниками. Сначала они были отправлены в город Волжский Волгоградской области, потом - в город Ахтубинск Астраханской области».

По данным переписи 2010 года на территории Волгоградской области проживает 8216 человек цыганской национальности, отметил зампред комитета.

«Я тоже не поддерживаю слухи о том, что большое количество цыган хотят переселиться в Волгоградскую область, - заявил корреспонденту «Кавказского узла» президент ассоциации цыган по ЮФО Артур Горбатов. – Сюда цыгане приехали к своим родственникам переждать конфликтную ситуацию. 4-5 семей расселены по области. На постоянное место жительства они здесь вряд ли останутся, у них там дома остались».

Артур Горбатов отметил, что сегодня созвонился с руководителем Пензенской области, поинтересовался ситуацией. «Уже многие цыгане возвращаются обратно. Оттуда выехало порядка 50 семей. Я не думаю, что есть повод нашему населению о чем-то переживать. Наша организация полностью контролирует ситуацию», - подчеркнул Артур Горбатов.

По его словам, в каждой цыганской семье «в пределах 6-8 человек». «По информации ассоциации цыган Пензенской области, из Чемодановки выехало порядка 400 цыган, - отметил он. - Если к нам обратятся, мы окажем помощь – финансовую или помощь в обустройстве».

Приехавшие в Волгоградскую область цыгане остановились у родственников во Фроловском и Среднеахтубинском районах, добавил Артур Горбатов.

Дозвониться сегодня до главы сельсовета Чемодановки Сергея Фадеева корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

На сайтах администрации Астраханской области и регионального управления МВД России информации о прибытии цыган из Пензенской области в регион, по данным на 18.55 мск 18 июня, нет.

В пресс-службе МВД по Астраханской области корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что не располагают информацией по поводу прибытия цыган из Пензенской области в регион. В Отделе полиции по Ахтубинскому району отметили, что не дают комментариев по этому вопросу. При этом сотрудница администрации города Ахтубинск, которая отказалась представиться, уточнила корреспонденту «Кавказского узла», что, по неофициальным данным из полиции, действительно, человек 40 приехали в Ахтубинск, но администрация этим вопросом не занимается.