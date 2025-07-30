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08:46, 30 июля 2025

44 азербайджанские семьи вернулись в Джебраил

Члены семей переселенцев. 30 июля 2025 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-gorod-dzebrail-otpravlena-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-617219

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Джебраил возвращены члены 44 азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля в Джебраил вернулись 50 семей (199 человек), уехавших из города во время карабахского конфликта.

Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам карабахской войны 2020 года, как и шесть других районов . К 18 января в Джебраил (армянское название - Джракан) вернулись 1107 человек из семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Сегодня в Джебраил возвращаются 44 семьи (166 человек) вынужденных переселенцев, которые ранее были расселены преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, сообщает Trend.

Из них 34 семьи (121 человек) выехали из Баку, 10 семей (45 человек) - из Билясуварского района, пишет АПА.

Напомним, азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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Автор: "Кавказский узел"

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