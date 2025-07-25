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Кавказский узел

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07:59, 25 июля 2025

110 азербайджанских семей возвращены в Джебраил и село Хыдырлы

Автобус с переселенцами. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

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В Джебраил и в село Хыдырлы сегодня вернулись члены 110 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам карабахской войны 2020 года, как и шесть других районов (Агдамский, Зангеланский, Кубатлинский, Физулинский, Лачинский и Кельбаджарский). К 18 января в Джебраил (армянское название - Джракан) вернулись 1107 человек из семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Жители населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Сегодня в Джебраил и в село Хыдырлы Агдамского района отправлены группы вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

По данным агентства, в Джебраил вернулись члены 50 семей (199 человек), в Хыдырлы - члены 60 семей (235 человек).

До сегодняшнего возвращения эти семьи были расселены в различных районах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Trend.

"В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 43 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур", - говорится в публикации.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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Автор: "Кавказский узел"

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