За неделю с 23 по 29 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано

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За неделю с 23 по 29 июня 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", с 16 по 22 июня 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе также не было зафиксировано.

Суды и аресты по террористическим статьям

27 июня уголовное дело против 44-летнего жителя Нальчика возбуждено уголовное дела о финансировании терроризма, мужчина находится в СИЗО. Поводом для возбуждения стали транзакции жителя Кабардино-Балкарии в 2020 году на счета предполагаемых "организаторов канала финансирования террористической деятельности и участников международной террористической организации”.

25 июня жителю Чечни Вахиту Хамзатханову и жителю Ставрополья Тахиру Бегельдиеву были предъявлены обвинения по части 2 статьи 209 (участие в банде), статье 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ. Суд признал их участниками нападения на военнослужащих в станице Червленной в 1999 году. Бегельдиев приговорен к 21 году колонии, Хамзатханов - к 24 годам колонии.

Верховный суд Дагестана приговорил 25 июня к 8 годам колонии общего режима Александра Пономаренко, обвиненного в участии в отряде Шамиля Басаева и Хаттаба. Ранее правозащитники заявили, что житель Сочи Александр Пономаренко обвинен в участии в нападении боевиков на Дагестан на основании показаний двух свидетелей, один из которых засекречен, а второй был осужден по аналогичному делу и часто привлекается следствием для фабрикации уголовных дел. Адвокат обращался в Следком с заявлением о применении к Пономаренко пыток с целью получить признание в преступлениях, которых он не совершал.

Дагестанский Центр управления регионом рапортовал 24 июня о блокировке Telegram-канала, который распространял информацию о возможных терактах в Махачкале. В публикациях канала заявлялось, что теракт может произойти на стадионе "Труд". Канал заблокировали "по сигналу" ЦУР.

23 июня завершено следствие по делу 19 обвиняемых в причастности к совершению теракта в "Крокус Сити Холле", их дело передано в прокуратуру. Под следствием по делу о теракте остаются еще шесть человек. По словам представителя Следкома, "преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме того, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено".

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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