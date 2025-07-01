×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:15, 1 июля 2025

За неделю с 23 по 29 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано

Телефон, карта и наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с  23 по 29 июня 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", с 16 по 22 июня 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе также не было зафиксировано.

Суды и аресты по террористическим статьям

27 июня уголовное дело против 44-летнего жителя Нальчика возбуждено уголовное дела о финансировании терроризма, мужчина находится в СИЗО. Поводом для возбуждения стали транзакции жителя Кабардино-Балкарии в 2020 году на счета предполагаемых "организаторов канала финансирования террористической деятельности и участников международной террористической организации”. 

25 июня жителю Чечни Вахиту Хамзатханову и жителю Ставрополья Тахиру Бегельдиеву были предъявлены обвинения по части 2 статьи 209 (участие в банде), статье 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ. Суд признал их участниками нападения на военнослужащих в станице Червленной в 1999 году. Бегельдиев приговорен к 21 году колонии, Хамзатханов - к 24 годам колонии.

Верховный суд Дагестана приговорил 25 июня к 8 годам колонии общего режима Александра Пономаренко, обвиненного в участии в отряде Шамиля Басаева и Хаттаба. Ранее правозащитники заявили, что житель Сочи Александр Пономаренко обвинен в участии в нападении боевиков на Дагестан на основании показаний двух свидетелей, один из которых засекречен, а второй был осужден по аналогичному делу и часто привлекается следствием для фабрикации уголовных дел. Адвокат обращался в Следком с заявлением о применении к Пономаренко пыток с целью получить признание в преступлениях, которых он не совершал.

Дагестанский Центр управления регионом рапортовал 24 июня о блокировке Telegram-канала, который распространял информацию о возможных терактах в Махачкале. В публикациях канала заявлялось, что теракт может произойти на стадионе "Труд". Канал заблокировали "по сигналу" ЦУР. 

23 июня завершено следствие по делу 19 обвиняемых в причастности к совершению теракта в "Крокус Сити Холле", их дело передано в прокуратуру. Под следствием по делу о теракте остаются еще шесть человек. По словам представителя Следкома, "преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме того, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено".

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Фото
14:05, 2 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Многодетная семья нуждается в крыше над головой
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
10:16, 30 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Он собирался жить долго. Череда врачебных ошибок стоила молодому человеку жизни
Фото
20:53, 27 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Снесут или не снесут? Группа нальчан пожаловалась на самовольное строительство поликлиники 
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Фото
08:56, 20 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Куда бежать? В Нальчике была объявлена беспилотная опасность 
Фото
21:20, 18 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
уличные музыканты теперь под контролем
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Баку. Фото: pixabay.com
01 июля 2025, 02:13
Насилие силовиков на Урале породило дипломатический кризис между Москвой и Баку

Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/334858
30 июня 2025, 17:54
Руфату Сафарову отказано в переводе под домашний арест

На месте задержания. 30 июня 2025 г. Фото: https://34.xn--b1aew.xn--p1ai
30 июня 2025, 11:39
Четыре подростка арестованы в Волгограде по делу об экстремизме

Зарему Мусаеву ведут к машине без обуви. Скриншот видео https://t.me/no_torture/3642
27 июня 2025, 15:41
Чеченские полицейские отвергли информацию о применении силы при задержании Мусаевой

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше