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Кавказский узел

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01:44, 24 июня 2025

За неделю с 16 по 22 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано

Задержанный по делу о финансировании терроризма. Кадр видео СКР по Ставропольскому краю. Скриншот https://vk.com/stavropol.sledcom

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с  16 по 22 июня 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", 9 по 15 июня 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе также не было зафиксировано.

Задержания и аресты по террористическим статьям

В Дагестане сотрудники ФСБ обнаружили в Telegram-постах местных жителей призывы убивать силовиков и совершать теракты в церквях. Дело возбуждено по статье 280 УК России, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, при этом в сообщении силовиков не уточняется, задержан ли подозреваемый.

Житель Ставрополья арестован по делу о финансировании терроризма. Силовики считают его инициатором сборов денег в пользу участников международной террористической организации. По версии силовиков, подозреваемый был "активным приверженцем международной террористической организации". В 2019 и 2020 годах он публиковал в соцсети информацию о сборах денег под предлогом благотворительности. Мужчине удалось собрать более 2,5 млн рублей, которые он перевел участникам террористической организации.

Суд отправил под арест 17-летнего жителя Михайловска, подозреваемого по статье об организации террористической деятельности. Подростку инкриминируются публикации в соцсети, ему грозит от 15 до 20 лет колонии. По версии следствия, подросток, будучи сторонником запрещенной в России "международной террористической организации", с августа по октябрь 2023 года размещал в соцсети "посты с пропагандой запрещенной идеологии".

Заключен под стражу 30-летний житель Новочеркасска, который, по данным следствия, разместил в одном из мессенджеров комментарий, оправдывающий террористическую деятельность.

К двум годам и двум месяцам лишения свободы приговорен житель Ростова-на-Дону Владимир Аллайгаджиев за хранение гранат, взрывателей и огнестрельного оружия.

Житель Махачкалы подозревается по уголовному делу о публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщило в своем Telegram-канале управление СКР по Дагестану. По версии следствия, 15 октября 2024 года мужчина разместил в общедоступном канале мессенджера "аудиозапись, оправдывающую террористическую деятельность". 

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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