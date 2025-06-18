Махачкалинец заподозрен в публичном оправдании терроризма

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Следствие считает, что житель Махачкалы опубликовал в мессенджере аудиозапись с оправданием терроризма.

Житель Махачкалы подозревается по уголовному делу о публичном оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, 15 октября 2024 года мужчина разместил в общедоступном канале мессенджера "аудиозапись, оправдывающую террористическую деятельность". Других подробностей ведомство не привело.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы", - говорится в публикации.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

Шевченко отверг возможность поддержки Надеждой Кеворковой терроризма Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков. При этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил журналист Максим Шевченко, комментируя арест Кеворковой по делу об оправдании терроризма.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с аналогичным обвинением столкнулась журналистка Надежда Кеворкова. Она была обвинена в оправдании терроризма из-за двух публикаций в ее телеграм-канале: репоста текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикации о движении "Талибан", которое было включено в перечень террористических организаций.

Прокурор требовал приговорить Кеворкову к шести годам колонии и штрафу, но суд назначил ей лишь штраф в 600 тысяч рублей. Адвокат заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Обвинение тоже не оспорило приговор, и он вступил в силу. Сын Кеворковой 13 марта организовал сбор средств на оплату штрафа, и уже на следующий день нужная сумма была собрана.

При этом 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан". Приостановка запрета означает, что должны быть прекращены уголовные дела об оправдании терроризма, связанные с "Талибаном", заявил адвокат Кеворковой.