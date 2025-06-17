Житель Новочеркасска заподозрен в оправдании терроризма

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Заключен под стражу 30-летний житель Новочеркасска, который подозревается в публикации комментария с оправданием террористической деятельности.

По данным следствия, мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарий, оправдывающий террористическую деятельность.

Он подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ 1 , пишет 16 июня "Коммерсант".

В настоящее время задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, сообщает "Панорама".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 июня жительница Ингушетии была заподозрена в оправдании терроризма после сочувственных комментариев об убитых боевиках.

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