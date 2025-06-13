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22:55, 13 июня 2025

Жительница Ингушетии заподозрена в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Молодая жительница Ингушетии стала подозреваемой в оправдании терроризма после сочувственных комментариев об убитых боевиках. Девушка находится под подпиской о невыезде. 

Об уголовном деле против 24-летней жительницы Ингушетии сообщили правоохранительные органы республики. На сообщения девушке в Telegram-чатах обратили внимание оперативники ингушского центра “Э”. 

Подозреваемая сама администрировала в Telegram открытую чат-группу, где 4 марта 2024 года разместила пост о спецоперации в Карабулаке с видео. В своей публикации она “негативно характеризовала сотрудников правоохранительных органов и выражала сочувствие погибшим”, говорится в сегодняшнем сообщении республиканского управления МВД.

3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шесть человек. По данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Кроме того, в чате одной из групп мессенджера силовики обнаружили комментарий девушки к публикации от 12 ноября 2023 года. Эта публикация была посвящена боевикам, убитым на Северном Кавказе еще в 2005 году. Под ней девушка выразила сочувствие в адрес убитых. 

В публикациях и комментариях жительницы Ингушетии специалист обнаружил “психологические и лингвистические признаки оправдания терроризма”, после чего следователи ФСБ возбудили против нее дело по соответствующей уголовной статье (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы). 

Подозреваемой “избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде”, отмечается в сообщении официального Telegram-канала МВД по Ингушетии. Комментариями подозреваемой относительно версии правоохранителей "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что в мае сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Волгограда, который также комментировал спецоперацию в Карабулаке в марте 2024 года. По версии силовиков, он "одобрял действия сторонников радикального исламского экстремизма" и "выражал поддержку религиозной нетерпимости к представителям других вероисповеданий", публикуя призывы к террористической деятельности. 

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Автор: "Кавказский узел"

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