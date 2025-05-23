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Кавказский узел

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04:50, 23 мая 2025

Волгоградец попал под следствие за комментарий о КТО в Карабулаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ задержали в Волгограде 21-летнего местного жителя, заподозренного в пропаганде терроризма после комментария под публикацией о контртеррористической операции в Карабулаке. 

Как писал "Кавказский узел", 3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шесть человек. По данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в одном из кварталов в центре Карабулака вечером 2 марта 2024 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Управление ФСБ по Волгоградской области возбудило уголовное дело об оправдании терроризма против 21-летнего жителя региона. Призывы к террористической деятельности силовики обнаружили в комментариях, которые тот оставлял в интернете, сообщило 22 мая издание “Волга-Медиа”. 

Подозреваемый задержан в Волгограде, дело против него расследуется по статье о пропаганде терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы, отмечает издание Volganet. 

Комментарии, ставшие поводом для преследования, молодой человек оставил в мессенджере, под публикацией о событиях “2-3 марта 2024 года в Карабулаке”. В тексте он “одобрял действия сторонников радикального исламского экстремизма” и “выражал поддержку религиозной нетерпимости к представителям других вероисповеданий”, указывает со ссылкой на силовиков информагентство “Областные вести”. 

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями подозреваемого или его представителя относительно версии следователей. 

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Автор: "Кавказский узел"

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