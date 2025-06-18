Ростовчанин осужден за хранение взрывчатки и оружия

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К двум годам и двум месяцам лишения свободы приговор житель Ростова-на-Дону Владимир Аллайгаджиев за хранение гранат, взрывателей и огнестрельного оружия.

Приговор жителю Ростова-на-Дону вынес Железнодорожный районный суд.

По данным следствия, Владимир Аллайгаджиев приобрел две боевые ручные осколочные гранаты Ф-1 и два взрывателя типа УЗГРМ, которые являются взрывными устройствами. Кроме того, он незаконно хранил дома огнестрельное оружие и боеприпасы, пишет 17 июня "Коммерсант".

Суд признал его виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 222.1 УК РФ 1 . Аллайгаджиев приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ростовский областной суд решение районного суда оставил без изменения, приговор вступил в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2024 года суд в Назрани приговорил жителя Яндаре к трем с половиной годам лишения свободы за хранение пистолета, патронов и гранаты.

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