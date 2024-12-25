Житель Ингушетии осужден за хранение оружия

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Суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы жителя сельского поселения Яндаре за хранение пистолета, патронов и гранаты.

Назрановский районный суд Ингушетии вынес приговор жителю сельского поселения Яндаре, признав его виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Сотрудники спецслужб во время оперативно-разыскных мероприятий в апреле обнаружили и изъяли у 38-летнего мужчины дома пистолет Макарова с 8 патронами и ручную гранату с запалом. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств), пишет 24 декабря "Газета Ингушетия".

Суд признал мужчину виновным, но учел при этом наличие у него троих малолетних детей. Житель Яндаре приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 20 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре силовики обнаружили боеприпасы и взрывное устройство в домах четверых жителей Назрани, Магаса и Экажево, подозреваемые были задержаны.

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