Четыре жителя Ингушетии задержаны за хранение взрывных устройств

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Силовики обнаружили боеприпасы и взрывное устройство в домах четверых жителей Назрани, Магаса и Экажево, подозреваемые задержаны.

Четверых жителей Ингушетии задержали за хранение боеприпасов и взрывного устройства, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Ингушетии.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии, а также республиканских управлений ФСБ России и Росгвардии обнаружили "в Назрани, Магасе и Экажево по адресам четырех предполагаемых соучастников гражданина, причастного к совершению особо тяжких преступлений", "три боеприпаса разрывного действия промышленного изготовления, кустарно изготовленное взрывное устройство массой более 10 килограммов, 427 боеприпасов различного калибра к ручному огнестрельному оружию", говорится в Telegram-канале полиции Ингушетии.

Следственным отделом УФСБ России по Ингушетии возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 и часть 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России), подозреваемые задержаны, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа ФСБ отчиталась о задержании в Назрани и Кантышево шести жителей Ингушетии, которые готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже.

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